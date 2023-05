24 Stunden geöffnet: Marktbox soll in Witzenhausen entstehen

Von: Konstantin Mennecke

Rund um die Uhr bargeldlos verfügbar: Der Anbieter Marktbox soll die technische Infrastruktur für den neuen, 24 Stunden am Tag geöffneten Markt zur Verfügung stellen. © Marktbox/citynode GmbH

Witzenhausen – Konzeptionell klingt es wie ein Tante-Emma-Laden, nur fast ohne Personal und mit Öffnungszeiten rund um die Uhr: In Witzenhausen soll eine Marktbox entstehen, die das Einkaufen von überwiegend regionalen Produkten unabhängig von jeglicher Tageszeit ermöglicht. Für dieses Projekt werden noch Anbieter gesucht, die eine oder mehrere der Boxen für ihre Produkte mieten wollen.

Die ursprüngliche Idee zu dem Projekt hatte Katja Beilke. Die Inhaberin der Galerie an der Ermschwerder Straße blickt von ihrem Geschäft direkt gegenüber auf eine große, leere Fensterfront. „Wir hören immer wieder, dass wir viel Leerstand in der Innenstadt hätten. Dem ist aber nicht so“, sagt Stadtplaner Kai Simon. „Einzelne, wechselnde Geschäfte stehen mal leer. Mit dem Programm Zukunft Innenstadt konnten wir bereits vielen engagierten Menschen Geschäftseröffnungen ermöglichen“, sagt Simon. Deshalb habe man gemeinsam mit der Pro Witzenhausen GmbH und Katja Beilke schnell eine Lösung für die seit mehreren Jahren leer stehenden Räumlichkeiten gefunden.

Schnellstmöglich, wenn sich noch einige Anbieter finden und die Gespräche mit dem Vermieter abgeschlossen sind, soll dort eine Marktbox eröffnen. Das Prinzip ist relativ simpel. Ein Ladenlokal wird zu einer Art Tante-Emma-Laden umgebaut. Die sogenannte Marktbox bietet maximal 140 Fächer für Produkte. Sie sind, ähnlich wie bei einer Paketstation, unterschiedlich groß, beispielsweise für Nudeln, Eier, Töpferwaren, Bücher oder kleine Präsentkörbe. Der Kunde selbst kann von zuhause aus per App sehen, welche Waren zur Minute angeboten werden. Bezahlt wird entweder direkt über die App oder per EC- beziehungsweise Kreditkarte oder Dienste wie Google- und Apple-Pay am Automaten. Eine Zahlung mit Bargeld ist aufgrund der gesondert notwendigen Sicherung der Automaten nicht möglich.

„Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass die Nachfrage nach regionalen Produkten durchaus da ist. Würden regionale Erzeugnisse auch bei großen Online-Händlern angeboten werden, würden sie so auch lokal einkaufen“, sagt Johannes Siebold. Das soll mit der Marktbox möglich werden. „Das Prinzip kennen viele bereits von vielen Landwirten und Fleischereien mit ihren Automaten“, ergänzt Beilke. Im Gegensatz zu diesen Automaten müssen die Anbieter bei der Marktbox die Produkte nicht selbst nachfüllen. „Für das Projekt wird eine 520-Euro-Kraft eingestellt, die aus den noch zu schaffenden Lagerräumen die Boxen immer wieder befüllt“, sagt Kai Simon.

Die Kosten für das Projekt werden insbesondere durch das noch bis Jahresende laufende Programm Zukunft Innenstadt getragen. Einen Anteil in Höhe von 12,5 Prozent, maximal 20 000 Euro, zahlt die Stadt Witzenhausen. Das ermöglicht es auch lokalen Produzenten, günstig Produkte anzubieten. „Für zehn Euro pro Monat ist eine Box zu haben. Es gibt keine Mindestmenge – man kann also auch lediglich eine Box zum Verkauf der Ware anmieten“, sagt Johannes Siebold. Seine Tourist-Information bestückt künftig nicht nur zehn der Boxen, sondern nimmt ab sofort Anmeldungen für die Marktbox entgegen und beantwortet auch Fragen zu dem Projekt.

„Dieses Projekt ist ein gutes Signal und macht deutlich: Mit vielen engagierten Leuten können wir Leerstand beheben und innovative Projekte für Witzenhausen umsetzen“, betont Kai Simon.

