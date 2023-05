26-jähriger fährt betrunken in Eschwege Auto und begeht Unfallflucht

Von: Stefanie Salzmann

Teilen

Die Polizei hat einen 26-jährigen Mann aus Kassel bei einer Trunkenheitsfahrt in Eschwege geschnappt. © Rolf Vennenbernd

Ein 26-jähriger Mann aus Kassel ist betrunken mit seinem Auto durch Eschwege gefahren und hat dabei offenbar mehrere Unfälle verursacht.

Eschwege - Ein 26-jähriger Autofahrer aus Kassel fiel in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr einer Streife der Polizei Eschwege durch überhöhte Geschwindigkeit im Bereich der Max-Woelm-Straße auf. Bei der Nachfahrt druch die Polizei konnte eine frische Unfallspur am linken Heck des Autos festgestellt werden. Bei der Kontrolle wurde neben dem Heckschaden auch ein erheblicher frischer Schaden an der gesamten linken Fahrzeugseite festgestellt.

Darüber hinaus stellten die Beamten bei dem Fahrer fest, dass dieser sein Auto unter erheblichen Alkoholeinfluss führte, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Neben dieser Trunkenheitsfahrt muss sich der Fahrer auch einer Verkehrsunfallflucht verantworten, wobei die Unfallstelle, vermutlich eine Schutz- bzw. Leitplanke, noch ermittelt werden muss. (Stefanie Salzmann)