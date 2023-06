Islamischer Kulturverein Eschwege richtete Opferfest auf der Eschweger Torwiese aus

Von: Eden Sophie Rimbach

Teilen

Mit einem gemeinsamen Gebet begann die Feier des Opferfests in Eschwege. Etwa 300 bis 350 Menschen versammelten sich auf dem Basketballplatz der Torwiese. © Privat/nh

Der islamischer Kulturverein Eschwege hat das Opferfest ausgerichtet. 300 Muslime haben auf es am Mittwoch auf der Torwiese gefeiert.

Eschwege – Mit einem gemeinsamen Gebet auf der Eschweger Torwiese haben etwa 300 bis 350 Menschen gestern das Opferfest gefeiert. Ähnlich wie beim Fastenbrechenfest Ende April kamen sie nicht nur aus dem Werra-Meißner-Kreis, sondern auch aus Nachbarlandkreisen nach Eschwege.

Das berichtet Itmeizeh Itmeizy, stellvertretender Vorsitzender des Islamischen Kulturvereins. Der Verein hat sowohl das Fastenbrechen- als auch das Opferfest ausgerichtet. Damit auch diejenigen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisten, gut am Fest teilnehmen konnten, begann es um 8.30 Uhr. Für beide Feste habe es positive Rückmeldungen gegeben. Laut Mouhamad Al Kassar aus Oberhone sei es nicht selbstverständlich, das Opferfest in dieser Form feiern zu können. Kreis und Stadt hätten eine große Rolle dabei gespielt, dass man in einer guten Atmosphäre habe feiern können.

„Im Endeffekt möchten wir alle glücklich feiern und gesund wieder nach Hause gehen“, sagt er mit Blick auf die Opferfeste während der Coronapandemie. Da sie auch auf der Torwiese und damit im Freien gefeiert wurden, konnten sie unter Einhaltung der Auflagen stattfinden. Mit Blick darauf lobt Al Kassar die Organisatoren.

Für das gemeinsame Feiern nach der Predigt von Imam Sami Aloklah hatte der Verein ein kleines Büfett für die Besucher zusammengestellt. Familien aus dem Verein hatten zusätzlich Tüten mit Süßigkeiten für die Kinder gepackt, auf die nach dem Opferfest die Hüpfburg der Jugendförderung des Werra-Meißner-Kreises wartete.

Für Kinder ist es ein ganz besonderer Tag

„Für die Kinder ist es natürlich auch ein besonderer Tag“, sagt Al Kassar. In Deutschland liege es in der Verantwortung der Eltern, ihren Kindern Feste wie dieses näherzubringen. Nach dem frühen Gebet gelte der ganze Tag der Familie, so Al Kassar. Gemeinsam besuchen die Familien einander oder unternehmen Freizeitaktivitäten. „Das bleibt im Gedächtnis und so kann man halt das Feiern und das Sich-Freuen von einer Generation an die nächste weitergeben“, sagt er über den besonderen Tag.

Itmeizy sagt, dass es einerseits gute Rückmeldungen zum gemeinsamen Feiern gab, die Teilnehmerzahl allerdings geringer gewesen sei als beim Fastenbrechenfest. Der Grund dafür sei, dass das Fest auf einen Arbeitstag fällt, einige Menschen daher nicht daran teilnehmen konnten. Neben der Bedeutung des religiösen Fests sei das gemeinsame Feiern für viele Besucher auch eine Möglichkeit, einander zu diesem Anlass zu beglückwünschen und sich wiederzusehen.

Opferfest ist eines der wichtigsten Feste im Islam

Das Opferfest gilt gemeinsam mit dem Fastenbrechenfest als eines der wichtigsten Feste im Islam. Im Fokus steht eine Stelle im Koran, laut derer Abraham bereit gewesen wäre, seinen Sohn zu opfern, allerdings die Möglichkeit erhält, stattdessen ein Tier zu opfern. Das Fest geht mit der Pilgerfahrt nach Mekka einher, die jeder Mensch muslimischen Glaubens einmal in seinem Leben unternehmen sollte, sofern es ihm möglich ist. Sie bildet eine der fünf Säulen des Islam. Die Pilgerfahrt besteht aus mehreren Stationen, von denen die wichtigste einen Tag vor dem Opferfest stattfand. Das Fest wird 70 Tage nach dem Fastenbrechenfest gefeiert. Die Daten werden nach dem Mondkalender berechnet, wobei das Mondjahr elf Tage kürzer als ein Jahr nach dem gregorianischen Kalender ist. (Eden Sophie Rimbach)