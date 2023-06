31-Jährige wird in Lüderbach von eigenem Auto eingeklemmt

Von: Eden Sophie Rimbach

Die Frau wurde verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) © Gelhot/Fotostand/Imago

Eine Autofahrerin aus der Gemeinde Ringgau ist in Lüderbach zwischen ihrem wegrollenden Fahrzeug und einer Mauer eingeklemmt worden.

Lüderbach – Zwischen ihrem Auto und einer Mauer wurde eine 31-Jährige aus dem Ringgau eingeklemmt. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau ihr Auto vor einem Grundstück auf einer abschüssigen Straße in Lüderbach abgestellt und war dann ausgestiegen, ohne es vor dem Wegrollen zu sichern. Das Auto setzte sich laut Angaben der Polizei in Bewegung und rollte bergab in Richtung der Altefelder Straße und auf eine Mauer zu. Die 31-Jährige sei dem Auto hinterhergelaufen, um es durch das Betätigen der Bremse zu stoppen. Bereits bei dem Versuch, das Fahrzeug zu erreichen, wurde sie zwischen einer Mauer und ihrem Auto eingeklemmt. Die 31-Jährige wurde dabei verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag (22. Juni) gegen 14:38 Uhr. (esr)