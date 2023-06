1.400 Euro Schaden an Wagen einer Jugendeinrichtung

Von: Theresa Lippe

Rund 1.400 Euro Schaden sind durch einen Parkrempler in Eschwege entstanden. © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Eschwege - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 17:30 Uhr im Alten Steinweg in Eschwege. Laut Polizei touchierte eine 56-jährige Fahrerin aus Arnsberg beim vorwärts Einparken mit ihrem Auto einen ordnungsgemäß geparkten Wagen einer Jugendeinrichtung aus Wolfhagen. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden. Dieser wird auf insgesamt etwa 1.400 Euro geschätzt. tli