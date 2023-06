5.000 Euro Schaden: Unfallflucht in Meinhard

Rund 5.000 Euro Schaden an einem Auto sind am Freitag (9. Juni) durch einen unbekannten Fahrer in Meinhard verursacht worden.

Meinhard - Rund 5.000 Euro Schaden an einem Auto sind am Freitag (9. Juni) durch einen unbekannten Fahrer in Meinhard verursacht worden. Laut Polizei hatte der Geschädigte, ein 62-jähriger Mann aus Meinhard, sein Auto zwischen 10.20 und 10.50 Uhr am Fahrbahnrand der Oberen Dorfstraße abgestellt. Im Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter während dieser Zeit die linke Fahrzeugfront des geparkten Wagens. Die Polizei bittet um Hinweise.