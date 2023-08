Luftnot und Prellungen: Korpulenter 51-Jähriger verletzt zwei Pflegerinnen

Von: Emily Spanel

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. © Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ein 51-Jähriger hat am Dienstagvormittag eine Pflegekraft angegriffen. Laut Polizeiangaben ereignete sich der Übergriff in den Räumlichkeiten der Wohnstätte an der Lohgasse in Datterode.

Datterode – Der erst seit Kurzem dort untergebrachte 51-Jährige rang die Frau zunächst zu Boden. Dann legte sich der korpulente Mann auf sie. Neben Luftnot zog sich die Frau dadurch auch Prellungen zu, die im Nachgang im Krankenhaus untersucht werden mussten.

Die umgehend angeforderten Polizeistreifen aus Sontra und Eschwege mussten die massive Gegenwehr des 51-Jährigen brechen, um diesen an den Rettungsdienst zwecks einer Einweisung übergeben zu können. Hierbei kam es auch zum Einsatz von Pfefferspray. Bei dem Einsatz wurde ein Polizeibeamter an der Hand verletzt. Es stellte sich dann heraus, dass auch eine zweite Pflegerin verletzt wurde.