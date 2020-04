65-jähriger Autofahrer fuhr auf Lkw-Gespann auf und musste abgeschleppt werden

Für einen 65-jährigen Autofahrer aus Göttingen hatte ein Überholmanöver auf der B 27 im Bereich Neu-Eichenberg fatale Folgen.

Er fuhr auf einen Lastwagen mit Anhänger auf und musste abgeschleppt werden.

Wie aus dem Bericht der Polizei hervorgeht, waren ein 31-Jähriger aus Mücke im Vogelsbergkreis mit seinem Lkw-Gespann und der Göttinger auf der B 27 von Witzenhausen kommend in Richtung Göttingen unterwegs. Als der 65-Jährige nach einem Überholvorgang vor dem Abzweig Neu-Eichenberg hinter dem Anhänger einscherte, fuhr er auf.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der am Fahrzeug des Unfallverursachers jedoch so hoch war, dass er abgeschleppt werden musste. Die Höhe des Schadens konnte die Polizei noch nicht beziffern. (zlr)