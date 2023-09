70 000 Euro Schaden durch Garagenbrand in Oberrieden

Von: Stefanie Salzmann

Ein Schaden in Höhe von 70 000 Euro sind beim Brand einer Garage „An der Liethe“ in Oberrieden am späten Montagabend entstanden.

Oberrieden - Wie die Polizei mitteilt, waren die Bewohner des Anwesens gegen 23.30 Uhr durch laute Knallgeräusche geweckt worden und hattenso das Feuer an der der Garage entdeckt. Der 49-Jährige Eigentümer versuchte den Brand mit einem Wasserschlauchs zu löschen, während seine Frau die Feuerwehr alarmierte.

Mit Unterstützung eines Nachbarn gelang es, das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr unter Kontrolle zu bringen. Bei den Löscharbeiten verletzte sich der 49-Jährige und erlitt Verbrennungen an den Armen. Durch das Feuer wurden zudem ein Auto sowie die Fassade und Terrasse des Wohnhauses beschädigt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise, Tel. 0 56 51/9250. (Stefanie Salzmann)