8.000 Euro Schaden durch Auffahrunfall bei Grebendorf

Von: Marius Gogolla

Zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro ist es an der Ampelkreuzung am Grebendörfer Hüttchen gekommen.

Grebendorf – Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 21-jährige Wehretalerin am Dienstagmorgen, 29. August, auf das Auto einer 50-Jährigen aus Meinhard auf.

Die 50-Jährige fuhr aus Richtung Grebendorf auf die Kreuzung zu und musste anhalten. Die 21-Jährige fuhr wegen zu geringen Abstands auf. An beiden Autos entstanden je 4000 Euro Schaden.

