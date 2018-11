82-jähriger Herleshäuser lässt falschen Polizeibeamten am Telefon abblitzen

Ein Trickbetrüger hat sich bei einem 82-Jährigen aus Herleshausen als falscher Polizeibeamter vorgestellt, blitzte bei dem Mann aber ab.

Der Anruf ging nach Polizeiangaben am Montagabend gegen 21.45 Uhr bei dem 82-Jährigen aus Herleshausen ein.

Der angebliche Polizeibeamte, gab an, es hätte einen Raub in Herleshausen gegeben. Er stellte sich mit dem Namen "Richter" vor und erzählte von einem Raub, der sich in der Borngasse in Herleshausen ereignet haben soll. Während der Ermittlungen habe man Aufzeichnungen gefunden, wonach nun der Angerufene das nächste Ziel eines Raubüberfalls sein soll. Daher wäre es ratsam das Geld und andere Wertsachen zu sichern.

Hinweise

Da dies dem 82-jährigen doch komisch vorkam, sprach er den angeblichen Polizeibeamten darauf an, der das Gespräch dann beendete. Der Anrufer sprach akzentfrei Deutsch; weitere Anrufe fanden dann nicht mehr statt. Hinweise nimmt die Kripo unter 05651/9250 entgegen.

Wenn Sie selbst angerufen werden:

Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay.

Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die 110. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse.

Sprechen Sie mit ihrer Familie oder einer anderen Vertrauensperson über den Anruf.

Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

Wenn Sie Betroffener eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Weitere Informationen und Präventionsangebote finden Sie unter: www.polizei-beratung.de