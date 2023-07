84-Jährige wird Opfer eines Telefonbetruges: Bargeld, Schmuck und Bankkarten futsch

Von: Emily Spanel

Ein abgelegter Telefonhörer. © picture alliance / dpa / Archivbild

Witzenhausen – Eine 84-Jährige ist Opfer der Betrugsmasche „falsche Polizeibeamte“ geworden. Die Seniorin wurde um Bargeld im dreistelligen Bereich, Schmuckstücke sowie Bankkarten gebracht. Das teilte Jörg Künstler, Sprecher der Polizei, nun mit.

So erhielt die 84-Jährige aus Witzenhausen am Montag gegen 21.30 Uhr einen Anruf, in dem sich der Anrufer als Polizeibeamter eines Einbruchdezernats ausgab. In dem Telefonat berichtete der angebliche Polizeibeamte von einer rumänischen Tätergruppe, die in Witzenhausen unterwegs sei und Einbrüche begehen würde. Wie bei dieser betrügerischen Masche üblich, forderte er die 84-Jährige auf, ihre Wertsachen der Polizei zu übergeben. Etwa eine Stunde später erschien dann ein Mann in Zivil, der sich als Polizeibeamter ausgab, um die Wertsachen abzuholen. Dabei blendete er die 84-Jährige mit einer Taschenlampe derart stark, dass ihr eine Personenbeschreibung nicht möglich war. Die 84-Jährige übergab ihm Bargeld im dreistelligen Bereich und einige Schmuckstücke sowie die Bankkarten.

Da man ihr gegenüber angegeben hatte, sich am darauffolgenden Morgen – Dienstagmorgen – nochmals zu melden, dieser Anruf aber nicht erfolgte, rief die 84-Jährige bei der Polizeistation in Witzenhausen an. Dort musste sie erfahren, dass sie Opfer der Betrugsmasche geworden war.

Der Abholer sprach akzentfrei und wird auf Mitte 30 geschätzt. Zudem sei er sehr sprachgewandt gewesen.

Die Polizeidirektion Werra-Meißner hatte bereits am 24.07.23 aufgrund vermehrter Anrufe im Raum Witzenhausen vor den betrügerischen Anrufen gewarnt und nachstehende Tipps empfohlen:

- Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay.

- Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die örtliche Polizei unter deren Festnetznummer an. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt.

- Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse.

- Sprechen Sie mit ihrer Familie oder einer anderen Vertrauensperson über den Anruf.

- Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Geld oder Wertsachen, auch nicht Boten oder angeblichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern der Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

- Wenn Sie Betroffener eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.