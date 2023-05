93-Jährige begeht Unfallflucht in Grebendorf

Von: Stefanie Salzmann

Eine 93-jährige Autofahrerin aus Meinhard hat am Dienstag einen Unfall in Grebendorf verursacht und Fahrerflucht begangen. © Rolf Vennenbernd/Archiv

Grebendorf – Eine 93-jährige Autofahrerin aus Meinhard hat am Dienstagnachmittag an der Schindergasse in Grebendorf einen Auffahrunfall verursacht, nachdem sie zwei hintereinanderfahrenden Auto die Vorfahrt genommen hatte. Die beiden Fahrzeuge waren aufeinander aufgefahren. Anschließend beging die Seniorin Fahrerflucht.

Laut Polizei war die 93-Jährige um kurz nach 14 Uhr von der Straße „An der Schindersgasse“ in Grebendorf auf die B 249 eingebogen. Dabei hatte sie das bevorrechtigten Auto einer 40-Jährigen aus dem Südeichsfeld missachtet, die auf der B 249 aus Richtung Wanfried kommend, in Richtung Eschwege unterwegs war. Die 40-Jährige konnte ihrerseits zwar noch rechtzeitig bremsen und so den Zusammenstoß mit dem Wagen der 93-Jährigen vermeiden. Rechtzeitig zu bremsen schaffte ein ebenfalls aus dem Südeichsfeld stammender 20-jähriger Autofahrer dann nicht mehr und fuhr als nachfolgender Pkw auf den Wagen der 40-Jährigen auf. Die Schäden an beiden Autos belaufen sich auf 3000 und 2500 Euro.

Die Frau konnte nach dem Unfall von der Polizei zeitnah ermittelt werden. Gegen die ältere Dame laufen jetzt Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht. (Stefanie Salzmann)