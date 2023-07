Abi-Noten im Kreis haben sich im Durchschnitt leicht verschlechtert

Zahlen des Staatlichen Schulamts

+ © Privat Der Abiturjahrgang des Beruflichen Gymnasiums Eschwege 2023 mit seinen Zeugnissen. © Privat

Im Durchschnitt haben die Abiturienten ihre Hochschulreife mit 2,3 bestanden. Das ist ein wenig schlechter als in den Vorjahren, aber noch besser als der Landesschnitt (2,43).

Werra-Meißner – 246 Schülerinnen und Schüler aus dem Werra-Meißner-Kreis haben in den vergangenen Tagen ihre Abiturzeugnisse erhalten. Dirk Beulshausen vom Staatlichen Schulamt in Bebra macht für die leichte Verschlechterung die Pandemiefolgen aus. „Sie waren der erste Jahrgang, der fast eine ganze Oberstufenzeit lang in der Pandemie mit all ihren Auswirkungen verbracht hat.“

Die Pandemie war bei allen Entlassungsfeiern der vergangenen Tage Thema. „Im Mittelpunkt stand nicht nur das Lernen, sondern vor allem die Beachtung unendlich vieler Coronaregeln“, sagt Ekkehard Götting, Leiter des Beruflichen Gymnasiums Eschwege. Abstand, auch im Winter offene Fenster, Testen, Impfen, Testheft und Wechselunterricht bestimmten den Schulalltag.

+ Ekkehard Götting, Schulleiter BG © Privat

Dass Corona ein wesentlicher Bestandteil dieser Abitur-Generation sei, bestätigt auch Tobias Vogel, Berufliche Schulen Witzenhausen. Dass die Auswirkungen und häufiger Distanzunterricht Gründe für schlechtere Durchschnittsnoten seien, teilt er nicht. „Wir haben digitale Lösungen schnell hochgefahren und konnten so den Unterricht komplett abdecken.“ Die Durchschnittsnote habe sich an seiner Schule zwar marginal verschlechtert, liege aber immer noch besser als der Landesdurchschnitt.

Kein Anlass zu klagen besteht derzeit am Oberstufengymnasium Eschwege. „Diesem Jahrgang werden wir noch lange nachtraueren“, hieß es im Lehrerzimmer. Fördervereinsvorsitzender Dr. Michael Gerloff verkündete den besten Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre. Viermal wurde hier die Traumnote 1,0 erreicht. Insgesamt sieben Schüler schafften im Kreis die Bestnote 1,0.

2007 erstes Zentralabitur in Hessen Hessen führte für das Schuljahr 2006/2007 das Zentralabitur ein, das laut Kultusministerium eine Vergleichbarkeit aller Schulen ermöglichen soll. Die Aufgaben werden zentral aus Wiesbaden gestellt. Abiturprüfungen finden in fünf Fächern statt. Schriftlich müssen zwei Aufgabenfelder abgedeckt werden. Deutsch ist immer Teil der Prüfung. Die dritte schriftliche Prüfung findet im Grundkurs statt. Die vierte und die fünfte Prüfung sind mündlich oder eine Präsentation. ts

2022 und 2021 lag der Schnitt im Kreis indes bei 2,2. Vor Ausbruch der Pandemie 2020, 2019 und 2018 war die 2,3 die Regel. Zum Vergleich: Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, der ebenfalls zum Schulamtsbezirk gehört, lag der kreisweite Durchschnitt 2023 bei 2,4 und war damit auch leicht schwächer.