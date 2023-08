Landtagskandidaten-Porträt: Lena Arnoldt tritt für die CDU an

Von: Kim Hornickel

Teilen

Sie backt gerne einfache Kuchen ohne viel Tamtam: Lena Arnoldt tritt nicht nur für den Wahlkreis Rotenburg als Direktkandidatin an, sondern ist auch Mutter und leidenschaftliche Bäckerin. © Kim Kornickel

Vor der Landtagswahl am 8. Oktober stellen wir alle Direktkandidaten für die Wahlkreise 9 (Werra-Meißner-Kreis) und 10 (Rotenburg) vor. Heute erzählt Lena Arnoldt (CDU) unter anderem von einem einschneidenden Erlebnis.

Werra-Meißner/Rotenburg – CDU-Landtagskandidatin Lena Arnoldt kommt aus Germerode, tritt für den Wahlkreis Rotenburg an und sagt von sich selbst; „Ich bin ein echtes Dorfkind“, vielleicht packt sie auch deshalb beim Streuselkneten für den Pflaumenkuchen besonders beherzt in die Rührschüssel.

Hinter ihr surrt die Küchenmaschine, zuhause in Kassel, Arnoldt pendelt von hier jede Woche nach Germerode. Gerade war die Nachbarin da und hat sich schon mal ein Stück Kuchen vorbestellt, denn wer Arnoldt kennt, weiß, es ist Montag: Und da ist, wie jede Woche, Büroarbeit angesagt, nebenbei kümmert sich Arnoldt außerdem um ihre kleine Tochter – und backt zwischendurch Kuchen. Zumindest, wenn sie nicht gerade wieder einmal damit beschäftigt ist, Hunderte „Wahlkampf-Äpfel“ zu bekleben. „Die Idee, bei Wahlen Obst statt Gummibärchen zu verteilen, kam uns bei einem Fotoshooting zur Landtagswahl 2013, seitdem ist das Tradition“, sagt Arnoldt fröhlich während sie die Pflaumen in Hälften schneidet.

„Heute gibt es Streusel-Pflaumenkuchen nach dem Rezept meiner Mama“, erklärt Arnoldt, die im Werra-Meißner-Kreis auch im Kreistag sitzt. Mitnehmen durfte die 40-Jährige das betagte Kochbuch mit dem Rezept zwar nicht, aber Arnoldt hat sich die Zutaten einfach auf einem Zettel notiert.

Einzug in den Landtag als Direktkandidatin

Mit dem Trockentuch über der Schulter reiht die Politikerin die geschnittenen Pflaumenstücke auf dem Kuchenteig aneinander und erzählt, was sie und ihre Mutter verbindet: „Bryan Adams. Den hören wir beide gern“, sagt sie. Den Hang hin zu politischen Diskussionen hat Arnoldt von ihrem Vater: „Wir haben früher immer zuhause am Esstisch über Politik gesprochen, und irgendwann hat er gesagt: Schau doch mal, ob das etwas für dich ist.“ Und Arnoldt wollte: Erst wird die damalige Teenagerin Klassensprecherin, später geht sie zur Jungen Union und steigt von dort zur Vorsitzenden der CDU im Werra-Meißner-Kreis auf. 2018 zieht sie als Direktkandidatin der CDU, für den Wahlkreis Rotenburg, in den Landtag ein. „Das war eine Sensation. Eigentlich ist Rotenburg ja eine SPD-Hochburg. Das war einfach unglaublich aber knapp“, sagt Arnoldt, während sie den fertigen Kuchen in den Ofen schiebt. Dieses Jahr muss Arnoldt ihr Direktmandat verteidigen, denn über die Landesliste wird sie, trotz Spitzenplatz, wohl nicht in den Landtag einziehen können. „Wir haben einfach zu viele Direktmandate“, sagt sie und wischt etwas nervös über die Küchenzeile.

Der Landtagswahlkampf beschäftigt Arnoldt gerade bis zu 70 Stunden pro Woche, erzählt sie. „Mit einer 40 Stunden Woche komme ich aber auch zu normalen Zeiten schon nicht hin.“

Und das, obwohl Arnoldt seit drei Jahren auch Mutter ist und eigentlich auch ohne einen anspruchsvollen Job alle Hände voll zu tun hat. „Besonders schwer war es gleich nach der Geburt meiner Tochter, weil ich unter Schmerzen mit frischem Kaiserschnitt und Baby in den Landtag nach Wiesbaden musste“, sagt Arnoldt. Der entschied damals über das Corona-Sondervermögen und es kam auf jede Stimme an, immerhin ist die Koalition aus CDU und Grünen der Opposition nur um eine Stimme voraus. „Ich habe zu der Zeit unter Tränen abgestimmt“, sagt Arnoldt.

Durchgeplanter Arbeitsalltag

Mittlerweile ist bei der Familie aber wieder Ruhe eingekehrt. Für ihre Tochter hat die Politikerin den Arbeitsalltag mittlerweile voll durchgeplant. Wenn Arnoldt drei Tage in der Woche nach Wiesbaden muss, kommt die Oma vorbei, „und der Papa ist ja auch noch da“, sagt Arnoldt.

Die 40-Jährige hat sich in den vergangenen neun Jahren an den Alltag einer Berufspolitikerin gewöhnt. Sogar der zeitweise ruppige Ton der Wähler beim Tür-zu-Tür-Wahlkampf macht ihr nichts mehr aus. „Die meisten Leute sind erst mal überrascht mich zu sehen und wissen nicht genau, was sie sagen sollen“, erzählt Arnoldt.

Dass einige Bürger aber mittlerweile die AfD wählen, ohne deren politische Inhalte wirklich zu kennen, begegne ihr bei den Türgesprächen immer öfter. „Ich versuche dann die Leute aufzuklären, denn nicht jeder AfD-Wähler hat rechte Ansichten.“

Andere Themen, wie die Zukunft des Rotenburger Krankenhauses, seien in diesem Wahlkampf bisher überraschend wenig zur Sprache gekommen. „Wichtig für uns ist, das Rotenburger Krankenhaus zu erhalten. Das HKZ dagegen ist meiner Ansicht nach Geschichte. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass es nicht zum Lost-Place wird. Vielleicht kann es als Studienheim genutzt werden“, sagt Arnoldt und holt den duftenden Kuchen aus dem Ofen.

Jetzt aber schnell in den Kindergarten, denn Tochter Mathilda wartet schon ungeduldig auf ihre Mama. (Von Kim Hornickel )

Kurze Fragen an Lena Arnoldt

Auto oder Fahrrad?

Auto



Papierkalender oder Smartphone-Planer?

Smartphone-Planer



Kochen oder grillen?

Kochen



Facebook oder Instagram?

Instagram



Bier oder Wein?

Wein, trocken und weiß



Ahle Wurscht oder Weckewerk?

Weckewerk



Hotel oder Zelt?

Lieber der Campingbus

Aufzug oder Treppe?

Treppe



Rock oder Pop?

Rock, Bryan Adams!