Achtjährige Sophie aus Reichensachsen spendet ihre Haare

Von: Stefanie Salzmann

Das fallen sie: Frisörin Petra Grebendstein vom Eschweger Salon Fissmann hat Sophie zwei Zöpfe geflochten, die sie dann mit einer Schere abschneidet. Die beiden Zöpfe gehen an die Initiative „Rapunzel“. © STEFANIE SALZMANN

Die achtjährige Sophie spendet ihre Haare zugunsten krebskranker Kinder. Das Mädchen aus Reichensachsen hat im Alter von fünf Jahren schon einmal ihr Haar gespendet.

Eschwege – Das kleine blonde Mädchen zuckt mit keiner Wimper, als Frisörin Petra Grebenstein ihr beherzt die beiden dicken Zöpfe abschneidet. Die achtjährige Sophie hatte bis zu dem Moment das auf dem Kopf, wofür andere auf dieser Welt viel Geld bezahlen: hüftlanges blondes Haar mit Natursträhnen. Als ihre Zöpfe fallen, strahlt Sophie Rost stolz. Denn hier geht es weniger um einen praktischen Sommerschnitt als um eine gute Tat. Die Achtjährige aus Reichensachsen spendet ihre Haare zugunsten krebskranker Kinder.

Und das nicht zum ersten Mal. Bereits mit fünf gab sie ihre kindliche Haarpracht her, um anderen zu helfen. Ihre Mutter, die Sophie am Donnerstagnachmittag zum Spendetermin beim Eschweger Frisörsalon Fissmann begleitet, erzählt, damals hatten sie sich mit Freunden über Haarspenden für kranke Kinder unterhalten, Sophie hatte mitgehört und wollte sofort selbst ihre Haare zur Verfügung stellen.

Ob sie Kinder kennt, die krank sind. „Nein, aber ich habe sie im Fernsehen gesehen und wie eine ganze Schulklasse sich die Haare hat abschneiden lassen, um sie zu spenden“, erklärt die Zweitklässlerin – ab September Drittklässlerin an der Kleeblattschule in Reichensachsen.

Als am Donnerstag Sophies Zöpfe ab sind, zeigt sich eine praktische Bob-Frisur, die Petra Grebenstein noch verfeinert. Und Sophie sieht gleich nicht mehr ganz so aus wie eine kleine Prinzessin, sondern der kleine Teenager lässt sich schon etwas blicken.

Den praktischen Nebeneffekt der nur noch kinnlangen Haare weiß Sophie auch gleich. Denn schon gestern ging es in die Sommerferien mit ihren Eltern und dem 15-jährigen Bruder in den Europapark nach Rust. Dort verbringt die Familie, die Jahreskarten für den Vergnügungspark hat, im Jahr mehrere Wochen. „Alle sind verrückt danach“, sagt Mutter Manuela. Und das Sophies langes Haare sich zu Beginn des Jahres bei einer Achterbahnfahrt in einer Schraube verhedderten und ein ganzes Büschel ausgerissen wurde, wird nun erst mal nicht mehr vorkommen.

Beim Frisör Fissmann in Eschwege werden im Monat zwischen drei und vier Haarspenden geleistet. Der Salon arbeitet dabei mit dem vom Bundesverband der Zweithaarspezialisten ins Leben gerufenen Initiative „Rapunzel“ zusammen. Die Haarspenden werden jährlich an Echthaar verarbeitende Betriebe versteigert, die Erlöse gehen im ein- bis zweijährigen Wechsel an verschiedene gemeinnützige Organisationen. Das ist zum Beispiel das Patientenprogramm „Look Good Feel Better“ der DKMS Life. Die DKMS ist eine international gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat.

Weitere Informationen zum Thema Haarspende unter bvz.rapunzel.de.

