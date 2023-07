Acoustication im Schlosspark: Bei diesem Konzert hat alles gepasst

Von: Tobias Stück

Gutes Gesamtpaket: Stimmungsvolle Livemusik von Acoustication, eine laue Sommernacht, nette Leute und gute Gespräche machten den sogenannten Prinzenpark zur perfekten Location dieses Sommerkonzerts. © Tobias Stück

Endlich mal wieder eine Veranstaltung im Park von Schloss Augustenau in Herleshausen: Am Samstagabend spielte hier Acoustication und Hunderte kamen.

Herleshausen – Die Voraussetzungen waren schon von vornherein gut: Der Park von Schloss Augustenau, ein lauer Sommerabend und stimmungsvolle Livemusik mit netten Leuten und kühlen Getränken. „Das alles so perfekt aufgegangen ist, war fast schon ein bisschen kitschig“, sagt Tobias Schucht von der Band Acoustication, die das Konzert zusammen mit Prinz Alexis von Hessen und dem TSV Herleshausen geplant hatten.

Denn auch die 300 Zuschauer gingen am Ende, als das Lichtkonzept im Schlosspark richtig zur Geltung kam, ordentlich mit und sorgten für eine einzigartige Stimmung.

Ein Lichtkonzept tauchte Band und Park in bunte Farben. © Julia Dilling-Neitzel

Der Plan, mal wieder etwas im Schlosspark zu machen, war bei Tobi Schucht und Alexis von Hessen schon vor fünf Jahren gereift. Dann machte ihnen die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Aus den Augen verloren haben die beiden Freunde das Projekt nie. Bei Wein und Forelle haben sie im Frühjahr das Projekt eingetütet. „Wir hatten im Hause Hessen Philippsthal-Barchfeld in der Vergangenheit einiges zu feiern und haben das Konzert jetzt dazu genutzt“, erklärte Alexis von Hessen das Konzert und hoffte, dass seine Vorfahren es ihm nicht krummnehmen werden, dass im Schlosspark gerockt wird. Seit 350 Jahren ist Schloss Augustenau Stammsitz seiner Familie. Das Jubiläum fiel der Pandemie zum Opfer.

Viel mehr Besucher als erwartet kamen Samstagabend in den Schlosspark. Als die Dunkelheit hereinbrach und die Lichter angingen, wurde vor der Bühne kräftig getanzt. © Stück, Tobias

Das Konzert kam an beim Publikum. Viel mehr Besucher als gedacht fanden den Weg zum Schloss, um zu den Coversongs von Stefanie Amrein (Gesang), Andreas Deist (Schlagzeug), Klaus Reinhardt (Bass) und Tobi Schucht (Gitarre/Keyboard/Gesang) ordentlich abzugehen. Der Sound der Band wird geprägt von Akustik-Instrumenten. Alle Mitglieder haben bereits in verschiedenen Formationen mitgewirkt und bringen ein breites musikalisches Know-how mit. Erst seit drei Jahren spielen sie aber zusammen. Das merkte man der Spielfreude, die sie auf die Bühne zauberten, nicht an. Die Musikauswahl machte es dem Publikum einfach mitzugehen. Guns’n’Roses, Oasis oder Red hot Chili Peppers, Hits wie „Johnny B.“, „I can’t see clearly now“, „Sweet Home, Alabama“ oder „Mrs Robinson“ waren zum Aufwärmen. Und als die Dunkelheit hereinbrach und ein buntes Lichterspiel das Blätterdach illuminierte, ging es auch vor der Bühne ordentlich ab.

Auch deutsche Klassiker wie „Junimond“, „Schickeria“, „Perfekte Welle“ oder „Sternenhimmel“ kamen beim Publikum so gut an, dass ausgelassen getanzt wurde. Dass die Sänger Tobi Schucht und Steffi Amrein, die beide schon seit 30 Jahren zusammen Musik machen, sich in den Tagen vorher noch eine Erkältung eingefangen hatten, war an diesem Abend nicht zu merken.