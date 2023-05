Adolf Pfützenreute - Eckpfeiler im Sicherheitsnetzwerk

Auf dem Startblock: Der Rettungsschwimmer Adolf Pfützenreuter von der DLRG in Sontra hat in der vorigen Sommersaison 170 Nichtschwimmer ausgebildet. © harald triller

Adolf Pfützenreuter möchte noch viele Jahre in der DLRG aktiv sein.

Sontra – Er gehört zu den ehrenamtlichen Leitfiguren, denen Vorbildcharakter bescheinigt werden muss. Ohne Adolf Pfützenreuter wären die Abläufe in der Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) in Sontra wohl kaum zu schultern, sein Engagement hat bei der Schwimmausbildung und im Rettungsschwimmerwesen außergewöhnliche Züge angenommen und im Vereinsvorstand leistet er als Schatzmeister gute Arbeit.

Diese herausragenden Eigenschaften bescheinigen ihm auch der DLRG-Ortsgruppenvorsitzende Uwe Hansen und Sontras Bürgermeister Thomas Eckhardt, der von einem unverzichtbaren Eckpfeiler im Sicherheitsnetzwerk des Freizeit- und Erlebnisbades spricht, den Zuverlässig- und Gewissenhaftigkeit auszeichnen.

„Ja, die Aufgabe in der DLRG-Ortsgruppe ist zu meinem Lebenswerk geworden, weil sie in meiner persönlichen Ehrenamtsskala an oberster Stelle steht, wobei ich auch den Judosport gerne mag“, so die Worte von Adolf Pfützenreuter.

Der gelernte Bäcker, der nach einer Mehlstauballergie eine Umschulung zum Steuerfachwirt absolvierte, wurde 1952 in Ershausen geboren, ist 1958 mit seinen Eltern aus dem benachbarten Thüringen in den Westen geflohen und fand nach drei Monaten in Eschwege seine Heimat in Sontra, wo sein Vater eine Bäckerei betrieben hat.

Seit 1967 in der DLRG

Seit 1967 ist Adolf Pfützenreuter Mitglied in der DLRG-Ortsgruppe und hat schon von 1970 bis 1975 in Bädern der Altkreise Hersfeld und Rotenburg ehrenamtlich die Aufsicht übernommen. In Sontra begann sein DLRG-Kreisel 1992 als Jugendwart und von 1998 bis in die Gegenwart, das sind aktuell 25 Jahre, übte er die Ämter als Schatzmeister sowie als technischer Leiter an der Seite von Uwe Hansen aus.

Rettungsschwimmer

„2016 habe ich dann die Kriterien erfüllt, die der Lehrschein zum Rettungsschwimmer verlangt“, erläutert der 71-Jährige, dass er derzeit das Deutsche Rettungsabzeichen in Silber anstrebt, das für die persönliche Weiterbildung notwendig sei. Neben der Aufsicht im Sommerhalbjahr am Beckenrand in Sontra hilft der Sicherheitsexperte in der kalten Jahreszeit im Hallenbad von Herleshausen mit.

Und da die DLRG-Ortsgruppe in Sontra auch die Schwimmausbildung anbietet, hat Adolf Pfützenreuter entsprechende Schulungen erfolgreich abgeschlossen, die ihm weitreichende Aufgaben ermöglichen. Wörtlich: „Einerseits bringen wir den Anfängern das Schwimmen bei, andererseits bilden wir die Schwimmer zu Rettungsschwimmern aus.“

Selbst ein Guter

Adolf Pfützenreuter, der in den 70er-Jahren selbst erfolgreich Wettbewerbe bestritten hat, unzählige Kreis- und Bezirksmeistertitel gewann und als Krönung voller Stolz von der Qualifikation zur Hessenmeisterschaft erzählt, hält sich auch heute noch fit, schwimmt zweimal in der Woche 1000 Meter, im Sommer in Sontra und im Winter in Herleshausen: „Ich weiß, dass ich den Kopfsprung vom Startblock aus noch besser machen müsste, deshalb trainiere ich diesbezüglich voller Eifer, um meine Endzeiten positiv zu beeinflussen“, sagt er schmunzelnd.

Schönste Begleitmusik

Gerne erinnert sich die „Wasserratte“ auch an die von der DLRG ausgeschriebenen Wettkämpfe in Obertshausen: „Wir haben mit unserem Team aus Sontra viermal teilgenommen und bei diesen internationalen Vergleichen stets vordere Plätze belegt“, bezeichnet Adolf Pfützenreuter den Schwimmsport liebevoll „als schönste Begleitmusik meines Lebens“. Das ist verständlich, wenn allein unter der letzten Sommersaison 170 ausgebildete „Lehrlinge“ zu Buche stehen.

Klar, dass er bei diesen herausragenden Leistungen auch mit Auszeichnungen bedacht wurde, so hat ihm der DLRG-Landesverband Hessen die bronzene Nadel verliehen. Und für sein Engagement bei organisatorischen Feinheiten im Erlebnisbad, für seine stete Einsatzbereitschaft beim Sicherheitsdienst sowie seine nimmermüden Kraftanstrengungen im Ausbildungsbereich hat ihn die Stadt Sontra geehrt.

Besonders erfreut zeigte er sich über die Auszeichnung der DLRG-Ortsgruppe zum zertifizierten Ausbildungszentrum. „Wir gehören damit hessenweit zu den nur 15 Ortsgruppen, denen dieses Zertifikat zugesprochen wurde“, weiß Adolf Pfützenreuter, dass die DLRG Hessen, der Hessische Schwimmsport-Verband, der Landesverband Hessen und hr3 diese Energie bei der Schwimmausbildung unterstützen.

Träger des 1. Dan

Der 71-Jährige hat auch im Judo viel bewegt, war von 1970 bis 1980 Übungsleiter beim TV Sontra, ist selbst Träger des 1. Dan, war Bezirksmeister, gewann die Silbermedaille bei der Hessenmeisterschaft und hat stets die Zusammenarbeit mit den Eschweger Judokas gesucht.

Schließlich hat er nach seiner zweijährigen Bundeswehrzeit in Sontra den Vorsitz der Reservistenkameradschaft übernommen. „Mittlerweile haben wir uns den Kameraden aus Südringgau angeschlossen“, erinnert sich Adolf Pfützenreuter an Filmberichte im ZDF und in der Hessenschau, „als wir mit 20 Mann Militär-Patrouille gelaufen sind“. Seine Vision: „Ich möchte gerne noch 20 Jahre aktiv in der DLRG-Ortsgruppe Sontra mitwirken. (Harald Triller)