Älteste Zuchtrose Europas: Perle von Weißenstein blüht in Bad Sooden-Allendorf

Kurz vor der vollen Blüte: Karl-Heinz Wehr schnuppert an seiner „Perle von Weißenstein“. © Chris Cortis

Bad Sooden-Allendorf – Seit der griechischen Antike wird die Rose als „Königin der Blumen“ bezeichnet. Ein seltenes Exemplar dieses Gewächses hat soeben angefangen zu blühen, im Garten von Karl-Heinz Wehr aus Bad Sooden-Allendorf.

Nach Angaben des 79-jährigen Rosenexperten, der seit 50 Jahren dem Verein deutscher Rosenfreunde mit Sitz in Baden-Baden angehört, handelt es sich bei der „Perle von Weißenstein“ um die älteste, bekannte Zuchtrose in Europa.

Ihren Namen bezieht die Blume von dem früheren Augustinerinnenkloster Weißenstein an der Stelle des heutigen Schlosses Wilhelmshöhe in Kassel. An das Kloster erinnert nur noch der südliche Weißensteinflügel des Schlosses.

Aus dem vor knapp fünf Jahrzehnten erschienenen Buch eines Botanikers geht hervor, der erste, der in Deutschland eine Rose gezüchtet und auch benannt habe, sei im Jahr 1766 Daniel August Schwarzkopf gewesen, der kurfürstliche Hofgärtner des Landgrafen Friedrich II.

Eigenhändig gepflanzt hat Wehr diese Blume vor 40 Jahren in seinem 2000 Quadratmeter großen Garten, an dessen Zaun er einen handschriftlichen Hinweis auf den historischen Bezug angebracht hat.

Seit 50 Jahren bewirtschaftet Wehr den Garten auf rein ökologische Art und Weise und verzichtet auf Chemie in jeder Form. Zwischen mehr als 100 Rosen und anderen Blumen gedeihen Salate, Tomaten, Erdbeeren und Gurken. Obstbäume schenken ihm süße Früchte.

Am sonnigen Südhang wächst italienischer Wein, den er sich im Garten des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer besorgt hat, an dessen bevorzugtem Urlaubsort Cadenabbia am Comer See.

Mit dem ersten Regierungschef der Republik hat ihn auch die Lust auf zartbittere Schokolade immer verbunden.

Täglich mindestens sechs Stunden verbringt Karl-Heinz-Wehr in seinem kleinen Paradies am Scheiderasen, wir er sagt, wo sich längst auch wieder Tiere angesiedelt haben, die vom Aussterben bedroht sind: Eidechsen und Lurche.

Trotz seiner bald 80 Jahre kümmert sich der Bad Sooden-Allendorfer mit dem grünen Daumen immer noch um den Rosenweg, der parallel zur Gartenstraße an der Stadtmauer verläuft.

Für dieses Engagement hatte ihn der Verein Stadtkultur vor 13 Jahren mit dem Alternativen Umweltpreis ausgezeichnet.

Nachdem er vor 25 Jahren bereits die Goldene Rosennadel erhalten hatte, sollte Wehr erst vor wenigen Tagen ein zweites Mal eine hohe Auszeichnung erhalten vom Verein deutscher Rosenfreunde. Wegen Erkrankung seiner Frau Gisela musste er allerdings absagen.

Von Chris Cortis