Lena Schary und Moritz Grimm sanieren ein altes Haus in Germerode

Von: Eden Sophie Rimbach

Renovieren ein altes Haus in Germerode: Moritz Grimm (47) und Lena Schary (45) sanieren hauptberuflich Altbauten. Zu ihrem eigenen Haus im Werra-Meißner-Kreis sind sie allerdings eher zufällig gekommen. © eden sophie rimbach

Ein Haus in Germerode haben Lena Schary und Moritz Grimm im April 2021 gekauft. Seitdem sanieren sie das etwa 140 Jahre alte Gebäude und absolvieren diese Arbeiten neben der Selbstständigkeit.

Germerode – Ihr Projekt wurde mit neun weiteren vom Fachdienst Dorf- und Regionalentwicklung des Werra-Meißner-Kreises für eine Broschüre ausgewählt. Zu sehen sind darin „besonders gelungene, teilweise auch außergewöhnliche und mutige Beispiele“ von Projekten, die im Rahmen der Dorfentwicklung gefördert werden.

Frau Schary, Herr Grimm, wie sind Sie auf den Werra-Meißner-Kreis und Germerode aufmerksam geworden?

Moritz Grimm: Direkt für den Werra-Meißner-Kreis entschieden haben wir uns nicht. Aber ich kenne die Landwirtsfamilie vom Gut Mönchhof aus Darmstadt. Und da ich aus Nordhessen stamme und nicht in Südhessen bleiben wollte, hat es sich so ergeben, dass wir mitgekommen sind.

Lena Schary: Das war im Oktober oder November 2017.

Moritz Grimm: Und Germerode hat sich auch zufällig ergeben. Eigentlich ist uns hier ein anderes Haus zum Kauf angeboten worden.

Was ist für Sie beide das Besondere an diesem Haus?

Lena Schary: Ein großer Entscheidungspunkt war tatsächlich die herzliche Nachbarschaft. Wenn die Nachbarn nicht so nett wären, hätten wir es bei der Nähe nicht gekauft. Aber auch das Haus selbst hat es uns angetan, trotz eigentlicher Ausschluskriterien wie die vielen Treppenstufen. Als wir zum ersten Mal hier drin waren, passte es einfach.

Moritz Grimm: Und dann ist es noch so, dass es auf der einen Seite viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet, es aber auf der anderen Seite doch recht überschaubar ist. Niedrige Decken und die Hanglage sind eigentlich Kriterien, die für uns gegen ein Haus sprechen. Aber hier treten sie in den Hintergrund.

Was wissen Sie über das Haus?

Moritz Grimm: Relativ wenig. Es stand knapp 20 Jahre im Besitz eines Menschen, der sich nach und nach nicht mehr darum gekümmert hat. Es verwahrloste zunehmend. Den Namen des Vor-Vorbesitzers kennt man noch, aber davor verliert es sich dann.

Lena Schary: Ein genaues Baujahr oder Pläne gibt es gar nicht.

Moritz Grimm: Das kann man alles nur mutmaßen. Und das Haus ist über die Jahre oder Jahrhunderte immer wieder umgebaut worden. Es lässt sich schwierig sagen, was die Originalsubstanz ist. Man sieht zum Beispiel, dass an eine Fachwerkwand eine aus Backstein angebaut worden ist.

Lena Schary: Es kann auch sein, dass es ursprünglich einmal zwei Gebäude gewesen sind. Vielleicht wurde auch das Dach einmal hochgesetzt.

Moritz Grimm: Das ist aber bei den meisten alten Gebäuden so. Sie wurden oft je nach Bedarf umgebaut.

Wie beeinflusst das Fehlen der Pläne die Arbeiten?

Moritz Grimm: Da kann ich ganz klar sagen: Das beeinflusst es gar nicht. Denn bei Gut Mönchhof haben wir zwar die Originalpläne, arbeiten aber ganz ähnlich.

In welchem Zustand war das Haus beim Kauf?

Moritz Grimm: Zur Straße hin, macht es einen anderen Eindruck, aber die Grundstruktur des Hauses ist gut erhalten. Da haben wir schon viel Schlimmeres gesehen. Wenn jetzt weitere zwei Jahre nichts passiert wäre, wäre die Substanz allerdings ernsthaft angegriffen worden.

Sie übernehmen einen Großteil der Arbeiten selbst. Wie sind Sie auf das Thema Altbausanierung aufmerksam geworden?

Moritz Grimm: Ich habe mich schon seit meiner Ausbildung zum Zimmermann vor rund 25 Jahren mit Altbausanierung beschäftigt. Ich bin in einem 1000 Jahre alten Haus aufgewachsen. Da ist das vermutlich naheliegend.

Lena Schary: Meine erste Ausbildung habe ich bei einem Massivholzschreiner gemacht, also hauptsächlich im Möbelbau. Handwerkliches Arbeiten hat mich schon in meiner Kindheit beschäftigt, das reichte vom Malen bis hin zum Hüttenbauen mit meinen Geschwistern. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss etwas mit den Händen machen und etwas kreieren. Und Wohnen ist ein Grundbedürfnis des Menschen und für uns beide ein Thema, mit dem wir uns gern auseinandersetzen. Zusammen mit Kollegen haben wir beim Gut Mönchhof in der Altbausanierung gearbeitet. Hauptsächlich wurde dabei Wohnraum geschaffen. Und selbst leben wir auch dort – bis wir hier einziehen können.

Haben Sie sich einen festen Einzugstermin gesetzt?

Lena Schary: Nein, denn das bedeutet ja nur Stress.

Moritz Grimm: Wir gehören nicht zu den Bauherren, die sagen, sie wollen Weihnachten einziehen. Diesen Bauherren sage ich immer: Nächstes Jahr ist auch noch Weihnachten.

Lena Schary: Wir freuen uns, wenn wir hier mal einziehen können, aber bis dahin haben wir Freude am Bauen.

Moritz Grimm: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir machen das nicht, um möglichst schnell oder möglichst günstig an Wohnraum zu kommen, sondern weil wir einfach Freude an diesem Projekt haben.

Wie ist es, privat sein eigenes Haus nach Feierabend zu sanieren, wenn man täglich in der Altbausanierung arbeitet?

Moritz Grimm: Für mich ist es naheliegend. Ich mache meinen Beruf, weil es mich berührt, betrifft und mir Freude bereitet. Denn Beruf hat ja auch etwas von Berufung. Ich finde es schön, wenn ich das in meiner Freizeit auch tun kann. Da ist es dann nur etwas mehr vom Druck befreit.

Lena Schary: Hier können wir zwei es so umsetzen, wie wir es machen wollen. Wir können es nach unseren eigenen Vorstellungen gestalten und auch die Materialien aussuchen. Wir machen fast alles, bis hin zum Verlegen der Rohre, selbst. Bei der Haustechnik müssen wir uns in einigen Punkten eine Fachkraft dazu holen. Stromanschlüsse dürften wir zum Beispiel nicht selbst verlegen.

Wie sieht Ihr Alltag aus, seitdem Sie mit dem Umbau begonnen haben?

Lena Schary: (lacht) Also wir fahren öfter nach Germerode! Aber normalerweise ist es so, dass wir dann für zwei oder drei Stunden herfahren, wenn wir auf einer der anderen Baustellen merken, dass wir an diesem Punkt gut für den Tag aufhören können. Manchmal haben wir auch eine Bauphase von ein oder zwei Wochen. Das ist gut, weil man das Werkzeug dann nicht immer von A nach B tragen muss. Sonst passiert es, dass man die Säge an einer Baustelle hat, sie aber bei der anderen braucht.

Haben Sie sich bewusst für naturnahe Baustoffe entschieden?

Moritz Grimm: Ja, deswegen waren die Förderbedingungen für uns auch keine Einschränkungen, sondern ...

Lena Schary: Ein Grund zum Jubeln!

Moritz Grimm: Es hat recht gut das beschrieben, was wir ohnehin umsetzen wollten. Mitbekommen hatten wir die Bedingungen zum ersten Mal durch die Arbeiten auf Gut Mönchhof.

Wie verlief die Arbeit mit der Förderstelle?

Beide: Unkompliziert.

Moritz Grimm: Man hat sofort gemerkt, dass die Förderstelle Interesse daran hat, dieses Projekt zu unterstützen. Es wurde sorgfältig geprüft. Aber die Anträge waren einfach auszufüllen.

Wie hoch ist der Kostenanteil, der sich durch die Förderung decken lässt?

Moritz Grimm: Das sind 35 Prozent der Nettosumme. Es gibt aber Ausnahmen, die nicht gefördert werden.

Lena Schary: Das betrifft zum Beispiel Entsorgungskosten.

Moritz Grimm: Unterm Strich würde ich sagen, dass ein knappes Viertel der Kosten durch die Förderung gedeckt wird. Das liegt bei uns vielleicht aber auch daran, dass wir ohnehin so umbauen wollten, wie es die Förderrichtlinien vorgeben. Wenn jemand beispielsweise Kunststofffenster zur Straße einbauen möchte, sieht es etwas anders aus.

Lena Schary: Es hat etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Das ist ja mittlerweile in allen Lebensbereichen ein Thema.

Wie lässt sich Nachhaltigkeit bei der Sanierung eines älteren Gebäudes berücksichtigen?

Moritz Grimm: Für mich stellt sich eigentlich immer wieder die Frage: Wie kann man so etwas nicht berücksichtigen? Für mich ist es selbstverständlich, ich habe es nicht anders gelernt. Ich weiß, dass konventionelles Bauen funktionieren kann, aber ich selbst halte nichts davon, Styropor an die Wand zu kleben. Ich glaube, dass es eine Frage der Philosophie ist.

Lena Schary: Wenn man beispielsweise ein Haus dämmt, sollte man nicht an der Dämmstärke sparen und auch einen fähigen Heizungsbauer dazu holen. Das Konzept muss stimmen und ausgewogen sein.

Moritz Grimm: Nachhaltige Baustoffe passen oft auch sehr gut zu alten Gebäuden. Wenn ich eine Fachwerkwand habe und darauf Lehmputz verwende, bleibe ich sozusagen im System. Wenn ich auf der Fachwerkwand Gipsputz nutze, dann habe ich zwei Systeme, die miteinander funktionieren können, aber nicht müssen. Oft ist es dann so, dass beim Bauen die einfache Lösung die gute ist.

Lena Schary: Wenn Bauherren zu einem Berater gehen, wird ihnen oft noch eher die konventionelle Lösung als die mit ökologischen Materialien angeboten.

Moritz Grimm: Aber man sieht, dass es immer selbstverständlicher wird. Heutzutage führt ein Baustoffhandel ganz selbstverständlich Lehmputz, vor 20 Jahren hätte man ihn eventuell bestellen können. Das ökologische Bauen ist keine Nische mehr, sondern im Baualltag angekommen.

Wem würden Sie empfehlen, sich einem solchen Projekt zu widmen?

Moritz Grimm: Empfehlen würde ich es nur jemandem, der von selbst auf die Idee kommt. Man muss wissen, was man sich zutraut und was man leisten kann. Ein „Haus in Not“, wie Elvira Valtink vom Fachdienst sagt, zu kaufen, würde ich allerdings jedem empfehlen, der tatsächlich Interesse an dem alten Haus an sich hat. (Eden Sophie Rimbach)