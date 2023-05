Altfußballertreffen am Wochenende in der Herleshäuser TSV-Turnhalle

Alte Zeiten hochleben lassen – Aufstieg vor 40 Jahren

+ © Achim Wilutzky Meisterfoto direkt nach dem Spiel: Hartmut Reinemann (hinten, von links, Vorsitzender TSV Brandenfels Nesselröden), Karl-Wilhelm Sinn, Günther Pippinger, Peter Rimbach, Gerhard Biehl, Norbert Handke, Wieland Handke, Hans-Jürgen Rauschenberg, Betreuer Erhard Berleth, Bernd Biehl und Trainer Gerhard Beck, Lothar Reich (vorne, von links), Hellfried Reinemann, Volker Biehl, Volker Hahn, Detlef Srba, Achim Wilutzky und Erhard Ebeling. © Achim Wilutzky

Herleshausen – Ziemlich genau heute vor 40 Jahren durfte auf dem Nesselröder Sportplatz mal so richtig gejubelt werden.

Und die Gesänge erklangen noch bis in die späten Abendstunden. Das Motto des Tages verkündeten vor dem letzten Saisonspiel schon die Fans auf dem Platz: „A-Klasse ade, Bezirksklasse olé“. Und so kam es dann auch: „Die SG Herleshausen/Nesselröden am Ziel ihrer Wünsche – mit 3:1-Sieg in die Bezirksklasse“ titelte die Werra-Rundschau einen Tag später und berichtete über den bis dahin größten Erfolg der 20-jährigen SG-Geschichte. Die Jungs von Trainer Gerhard Beck durften die Meisterschaft in der damaligen A-Klasse Gruppe 6 – heutige Kreisoberliga – feiern und stiegen in die Bezirksklasse auf (heutige Gruppenliga).

Mit einem Punkt Vorsprung vor dem härtesten Rivalen, dem SV Rotenburg und sechs Punkte vor Cornberg kam man ins Ziel.

Am letzten Spieltag hatte man es selber in der Hand, weil man bei einem eigenen Sieg nicht mehr eingeholt werden konnte. Vor 450 Zuschauern hatte die SG F/S/A in Nesselröden gegen hochmotivierte Südringgauer keine Chance.

Nach Toren von Norbert Handke (ein direkt verwandelter Eckball), Günter Pippinger (Kopfball) und Kapitän Wieland Handke stand es 3:0, und der Meistersekt konnte bald geöffnet werden. Die Ergebniskorrektur zum 3:1 spielte keine Rolle mehr. Eine lange Meisternacht in der legendären Vereinskneipe Bohnwagner in Markershausen schloss sich an.

Feier am Wochenende

An diesem Wochenende soll sich gemeinsam daran erinnert werden; es sollen Anekdoten ausgetauscht und die alten Zeiten hochleben gelassen werden. Das Altfußballertreffen in der Herleshäuser TSV-Turnhalle steht an.

Alle Fußballer, die jemals die Schuhe für die SG Südringgau, SG Herleshausen/Nesselröden oder SG H/N/U geschnürt haben, sowie alle Freunde der SG sind herzlich willkommen.

Das Programm:

Freitag, 19. Mai

Um 17 Uhr beginnt der Aufbau in der Turnhalle. Ab 19.30 Uhr ist schließlich ein gemütlicher Auftakt mit Begrüßungsumtrunk, Kartenspiel etc. geplant.

Samstag, 20. Mai

Das Samstagsprogramm beginnt um 11 Uhr mit einer Wanderung „Von Sportplatz zu Sportplatz”: Vom Nesselröder Sportplatz geht es über den Iberg und den Kielforst zum Herleshäuser Sportplatz. Der Höhepunkt des Wochenendes schließt sich ab 19 Uhr an: Dann beginnt das Altfußballertreffen in der TSV-Turnhalle Bildern aus alten Zeiten.

Sonntag, 21. Mai

Ab 11 Uhr wird abgebaut – Aselbstverständlich mit Abschiedsumtrunk in der Turnhalle.

Wer am Samstagabend (20. Mai ab 19 Uhr) einen warmen Imbiss einnehmen möchte, kann sich Gerhard Biehl anmelden. Aber auch ohne Anmeldung ist man beim Treffen willkommen, dann aber eben ohne Essen.

„Aber eins aber eins, das bleibt besteh’n, die gute Kameradschaft darf nie untergeh’n …. (Emily Hartmann)