Zukunft von Sontraer Automobilzulieferer vorerst gesichert: Alter Chef kauft Frimo nach Insolvenz

Von: Tobias Stück

Der Investor und frühere Chef Hans-Günter Bayer übernimmt Produktion und Immobilie des Frimo-Standorts in Sontra. © Archivfoto: Sonja Berg

Sontra – Die Nachricht, dass sich für die Frimo-Gruppe eine Nachfolge-Lösung abzeichnet, wurde in Sontra mit großer Erleichterung, aber auch mit einem Hauch von Skepsis aufgenommen.

Insolvenzverwalter Stefan Meyer hatte eine Einschränkung für die erfolgreiche Weiterführung der Geschäfte mitgegeben, nachdem am Freitag mit der Frimo Innovative Technologies GmbH ein Käufer für die Gruppe gefunden wurde und am Montagnachmittag den Mitarbeitern verkündet wurde.

Nur wenn die Gläubiger auf Geld bei den bestehenden Aufträgen, die die neue Firma übernimmt, verzichten würden, sei das Konstrukt umsetzbar. Und auch wie viele der 450 inländischen Mitarbeiter an den Standorten in Lotte, Hamburg, Sontra und Freilassing ihren Job behalten können, hänge „maßgeblich vom Erfolg der Verhandlungen mit den Kunden und Auftraggebern ab“, so Insolvenzverwalter Meyer. Möglichst viele sollen erhalten bleiben. Meyer hofft auf einen „moderaten Arbeitsplatzabbau“ an den deutschen Standorten.

Schon seit Bekanntgabe der Insolvenz machte man sich aus Sontraer Sicht weniger große Sorgen, weil die Auftragslage hier gut gewesen sei. Frimo beschäftigte in Sontra zuletzt rund 160 Mitarbeiter. 2019, also vor der Pandemie, wurden vom Konzernumsatz von rund 200 Millionen Euro etwa 35 Millionen Euro in Sontra erwirtschaftet. Im Februar war bekannt geworden, dass die Frimo Group mit ausländischen Gesellschaften in Ungarn, Polen, USA/Kanada/Mexiko und China sowie die Frimo GmbH mit den inländischen Standorten in Lotte, Hamburg, Sontra und Freilassing in wirtschaftliche Schieflage geraten sei. In Sontra lief der Betrieb nach Aussagen von Mitarbeitern trotz des Insolvenzverfahrens nahezu reibungslos weiter.

Globale Gründe für Insolvenz

Die Gründe für die Insolvenz sind global begründet. „Spätestens seit Beginn der Absatz- und Lieferkrise der Automobilindustrie befindet sich die Gruppe in einem anhaltenden Prozess der Krisenbewältigung und Restrukturierung“, teilte die Frimo-Gruppe in einer Pressemitteilung mit. Die Krisen seien bekannt: begonnen bei den Corona-Lockdowns, gefolgt von der Lieferkrise in der Automobilindustrie bis hin zu den gegenwärtigen geopolitischen Krisen, die Auslieferungen blockiert haben. Hinzu komme die Explosion bei den Kosten für Rohstoffe und Energie, ohne, dass diese Mehrkosten an die Kunden weitergegeben werden konnten. Das hat sich auch in den Bilanzen bemerkbar gemacht. Die Unternehmensgruppe hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben rund 160 Millionen Euro erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es sogar nur 145 Millionen Euro Gesamtleistung. In den schwachen Jahren 2021 und 2022 habe die Gruppe viel Liquidität verloren, die von den Fremd- und Eigenkapitalgebern jetzt nicht weiter gedeckt werden konnte, um die außergerichtliche Restrukturierung fortzusetzen. Beim Auftragseingang und auch bei den Umsatzzahlen, so das Unternehmen, zeigte sich zuletzt ein deutlicher Trend der Erholung – nicht zuletzt dank wachsender Absatzmärkte in der Elektromobilität. Dennoch: Das bisherige Geschäftsmodell konnte nicht mehr fortgeführt werden.

Gekauft hat das Unternehmen indes ein alter Bekannter. Hans-Günter Bayer arbeitete bereits 33 Jahre im Unternehmen und war davon 25 Jahre bis 2018 Vorsitzender der Geschäftsführung. Er sieht viele Chancen, auch außerhalb des traditionellen Automobilgeschäfts Aufträge zu gewinnen. „Wir beabsichtigen, die Gruppe wieder wettbewerbsfähig aufzustellen und langfristig am Markt zu erhalten.“ Bis September soll die komplette Transaktion abgeschlossen sein. (Von Tobias Stück)