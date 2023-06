Gericht verurteilt Physiotherapeuten wegen sexueller Übergriffe auf Patientin

Von: Stefanie Salzmann

Symbolbild: Justitia stand in der römischen Mythologie für die ausgleichende Gerechtigkeit und steht in der Neuzeit für die strafende Gerechtigkeit oder das Rechtswesen an sich. © Christoph Hardt

61-jähriger Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis wurde zu hoher Geldstrafe und Zahlung von Schmerzensgeld verurteilt.

Eschwege – Zu einer Geldstrafe von 4500 Euro hat das Amtsgericht Eschwege unter Vorsitz von Richterin Hennemuth am Donnerstag einen 61-jährigen Mann aus dem Werra-Meißner-Kreis wegen sexueller Belästigung verurteilt. Zudem muss der Mann seinem Opfer, einer 51-jährigen Frau aus dem Landkreis, ein Schmerzensgeld von 1000 Euro zahlen sowie die Kosten des Verfahrens sowie der Nebenklage tragen.

Angeklagt war der Physiotherapeut, eine Patientin während einer Behandlung sexuell belästigt zu haben. Während einer Schmerzbehandlung hatte sie in der Praxis auf dem Rücken gelegen, der Therapeut massierte zunächst ihre linke Schulter, dann habe sie seine feuchte Zunge im Ohr gespürt. „Ich war total entsetzt“, schilderte die Frau, ihr Ohr sei nass gewesen, seine Hände eindeutig woanders. Sie sei völlig erstarrt. Dann habe der Therapeut ihre rechte Schulter massiert und seine Zunge in das andere Ohr gesteckt, gestöhnt und gepustet und dann versucht, sie zu küssen. Sie habe den Kopf abgewandt, Mund und Augen zugekniffen und an ihren Ehemann gedacht. „Ich hab auch gestöhnt und mich gleichzeitig entsetzlich geschämt, weil mein Körper auf diese sexuelle Provokation reagiert hat“, berichtete sie fast unter Tränen vor Gericht. „Sein Ziel war es, mich sexuell zu erregen.“ Nachdem sie ihren Kopf weggedreht habe, habe der Physiotherapeut seine Übergriffigkeiten beendet und die Behandlung fortgesetzt, als sei nichts geschehen. Völlig verstört habe sie die Praxis verlassen und am kommenden Tag telefonisch die Behandlung in der Praxis abgebrochen.

Krankenkasse und behandelnde Ärztin über Übergriff informiert

Sie hatte ihre Krankenkasse über den Vorfall informiert und einige Zeit später auch ihre Orthopädin. Warum die Ärztin lediglich eine Aktennotiz zum Grund des Behandlungsabbruches machte, begründete die Medizinerin damit, dass das Opfer eine „erwachsene ernste Frau sei, die schon die richtigen Schritte“ einleiten werde. Über andere Übergriffe des Angeklagten in ihrer Praxis habe sie keine Kenntnis, allerdings hätten ihre andere Menschen auf der Straße ähnliche Vorkommnisse berichtet. Das 51-jährige Opfer schilderte zudem, dass der Physiotherapeut sie immer später in die Praxis bestellt habe, sodass oft niemand außer ihr und ihm dort waren. Dass er ihr bei Abstreichen über die Brust gestrichen sei.

„Ich habe Angst vor einer Hexenjagd“

Der Angeklagte hatte sich zu Beginn der Verhandlung geäußert, die Vorwürfe bestritten und erläutert, dass er mit dem Finger - wie in bereits vorangegangenen Behandlungen - die Ohrmuschel der Frau massiert habe, um Verspannungen zu lösen. „Ich habe noch nie, auch meiner Frau nicht, die Zunge ins Ohr gesteckt, weil ich so was eklig finde“, sagte er. Gleichzeitig schilderte er dem Gericht in aller Ausführlichkeit, die Geschichte seiner Familie, die schon seit Generationen die Praxis aufgebaut und betrieben habe, berichtete von seinem weitreichendem ehrenamtlichen Engagement in seiner Heimatstadt.

Und eben der Bekanntheitsgrad des Physiotherapeuten inklusiver seiner prominenten Ämter gehöre zu den Gründen, warum die Tat das Leben der 51-Jährigen und ihres Mannes nachhaltig beeinträchtige. Das Paar war erst 2021 in den Landkreis gezogen. „Wir können keinem Verein beitreten oder Freundschaften schließen, weil er oder seine Familie überall präsent sind“, sagt die 51-Jährige. „Ich hab Angst vor einer Hexenjagd“, sagte sie gestern.

In ihrer Urteilsbegründung sagte die Richterin, dass die Aussage des Opfers „sehr detailliert und authentisch“ war, und das Gericht der 51-jährigen Frau „deutlich mehr Glauben schenkt“, als der des Angeklagten, obwohl in dem Verfahren Aussage gegen Aussage stand. (Stefanie Salzmann)