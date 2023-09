„An jedem Stück hängt unser Herz“

Von: Emily Spanel

Gastgeber: Maria und Thomas Holzapfel aus Netra organisieren am Samstag einen Antikmarkt in dem Ringgauer Ortsteil. © Holzapfel/nh

Das Ehepaar Holzapfel lädt am Samstag, 9. September, zum Antikmarkt nach Netra ein. In der Remise an der Brauhausstraße gibt es Kostbarkeiten und Antiquitäten zu entdecken.

Netra – Limoges-Porzellan gehört zum Besten und Begehrtesten, was Europas mehr als reiche Porzellankunst zu bieten hat. Früher orderten Königshäuser das „weiße Gold“ aus Frankreich, das in seiner zarten Transparenz und fragilen Schönheit beinahe anrührend ist.

Thomas Holzapfel streicht über die feine Ornamentik eines Tellers, und man versteht intuitiv, was er meint, wenn er von Lieblingsstücken spricht.

Es gibt viele solcher Lieblingsstücke hier, in der Remise an der Netraer Brauhausstraße. Wer die Schwelle des ehemaligen Wirtschaftsgebäudes überschreitet, betritt eine kleine Wunderwelt. Selten findet man eine so breite wie außergewöhnliche, innovative Auswahl an Kostbarkeiten, Antiquitäten und Raritäten.

Zeitlos und schön: die Glasinsel. © Hartmann

Lieblingsstücke eben, von denen man vielleicht nicht wusste, dass es sie gibt, von denen man aber ahnte, dass es sie geben sollte. Da sind sie dann – Entdeckungen, Raritäten und Perlen.

Das Ehepaar Maria und Thomas Holzapfel ist mitten in den letzten Vorbereitungen für ihren jährlichen Antikmarkt am Samstag, 9. September. Ein Markt, der wieder echte Geschichte zum Anfassen bieten wird – weit weg von Flohmarkt-Tand. „Glück mit Stil“ könnte man vielleicht sagen – für alle, die das Besondere suchen und Individualität bevorzugen.

„An jedem Stück hängt unser Herz“, sagen Maria und Thomas Holzapfel. Auf ihren Reisen nach Frankreich, nach Großbritannien und in die Schweiz haben sie viele Raritäten zusammengetragen – vom filigranen Damensekretär über das Modellschiff bis hin zu Silberwaren für den Tisch.

Dazu kommen ungewöhnliche Uhren (alle durchgesehen) wie die Mercedes-Tischuhr, die Hausfigur aus gegossenem Sandstein und aparte kleine Wandschränkchen. „Mit der Zeit wurden es sehr viele Lieblingsstücke“, sagt Thomas Holzapfel. Und: „Langsam fehlt uns schlicht der Platz für Neues.“

Nicht der kommerzielle Aspekt also steht im Vordergrund – Schnäppchen machen ist natürlich trotzdem erlaubt, etwa mit den Büchern im Konvolut zu günstigen Preisen – , „Wir gehen eben gern mit den Dingen um.“

Gleichgesinnte hat das Ehepaar nach dem riesigen Erfolg des Auftakt-Marktes im vergangenen Jahr diesmal auch an seiner Seite: Die Aussteller Anneliese Bernhardt und Barbara Zogbaum aus Netra, Susanne Busch aus Grandenborn sowie Barbara Regnitz-Herrmannsdörfer vom Sälzerhof in Laudenbach werden den Antikmarkt der Holzapfels bereichern.

Die Landfrauen aus Netra sorgen für Deftiges und Süßes sowie Getränke aller Art. Wer weiß, was er will, muss es jetzt eigentlich nur noch finden.

Termin: Antikmarkt: Schöne Dinge aus vergangenen Zeiten; Samstag, 9. September, von 10 bis 16 Uhr in und um die Remise an der Brauhausstraße 6 im Ringgauer Ortsteil Netra.

Erste Eindrücke auf Instagram unter: rare_schoenheiten