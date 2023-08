Angespannte Lage in der Führerscheinstelle: Termine nur eingeschränkt möglich

Von: Emily Spanel

Zulassungsstelle (Symbolbild). © Freitag/Fotostand/Imago

Werra-Meißner – Aufgrund einiger unvorhergesehener personeller Ausfälle können derzeit in der Straßenverkehrsbehörde des Werra-Meißner-Kreises Termine im Bereich der Führerscheinstelle nur noch eingeschränkt ermöglicht werden.

In den zurückliegenden Wochen musste eine Priorisierung bei der Terminzuteilung vorgenommen werden. Vorrangig wurden zunächst Personen berücksichtigt, die ihren Führerschein für Einsatzfahrzeuge – Feuerwehr, Rettungsdienst etc. – oder als Berufskraftfahrer (Busfahrer, Lkw-Fahrer) benötigen.

Die Kreisverwaltung arbeite mit Hochdruck an einer Verbesserung der Lage, heißt es dazu in einer Presseerklärung. Zur Verstärkung der Führerscheinstelle wird zusätzlich Personal der Kfz-Zulassungsstelle herangezogen. Dadurch sollen auch Termine für Fahranfänger sowie für Personen, die zum Umtausch ihres Führerscheins verpflichtet sind, angeboten werden. Aktuell wird erprobt, ob sich eine Bündelung von gleichartigen Terminen an bestimmten Tagen bewährt. So wurde beispielsweise am gestrigen Donnerstag ausschließlich Fahranfängern eine Terminwahrnehmung ermöglicht.

Reduzierung der Öffnungszeiten

Vor diesem Hintergrund ist eine vorübergehende Reduzierung der Öffnungszeiten bei der Kfz-Zulassungsstelle in Witzenhausen notwendig. Bürger können Zulassungsangelegenheiten in Witzenhausen ab Montag, 4. September, am Dienstag, Mittwoch und Freitag zu den gewohnten Sprechzeiten (jeweils von 8.30 Uhr bis 12 Uhr) erledigen. Am Montag und Donnerstag bleibt die Zulassungsstelle in Witzenhausen bis zum 31. Dezember geschlossen. Damit bleibt Bürgern aus Witzenhausen und Umgebung auch künftig die Möglichkeit, Termine mit der Zulassungsstelle wohnortnah an drei Wochentagen wahrzunehmen. Unabhängig davon besteht die Möglichkeit, Termine während der ganzen Woche bei der Zulassungsstelle in Eschwege zu vereinbaren.