Apotheker schlagen Alarm: Betriebe im Kreis bleiben Mittwoch geschlossen

Von: Tobias Stück

Dieses Schild wird wohl morgen an vielen Apotheken hängen. © Oliver Berg/dpa

Aufgrund des Protesttags bleiben die Apotheken im Kreis bleiben morgen, Mittwoch, den 14. Juni, geschlossen!

Werra-Meißner – Viele Apotheken bleiben am morgigen Mittwoch, 14. Juni, in Deutschland geschlossen. Laut des Hessischen Apothekerverbands (HAV) beteiligen sich auch die Betriebe aller hessischen Kommunen nahezu lückenlos an der Aktion. Grund dafür ist ein Protesttag, den die Apothekerverbände und Apothekerkammern initiieren. Sie reagieren damit auf gesundheitspolitische Entscheidungen der Bundesregierung, die für die Apotheken Lieferengpässe, Personalnot und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung zur Folge hätten.

„Die Leute sollen wissen, dass der Protest nicht gegen die Patientensicherheit geht. Wir müssen heute schließen, damit es morgen noch Apotheken vor Ort gibt“, sagt Alexander Schopbach, Sprecher des HAV. Denn Apotheker geraten bereits an ihre Grenzen. Viele Betriebe müssen schließen: Allein 2022 habe sich die Zahl der Apotheken bundesweit um 400 reduziert. Noch etwa 18 000 sind übrig. „Das ist das größte Apotheken-Sterben, das es jemals gab“, sagt Schopbach. Auch in Hessen verringert sich die Zahl der Apotheken von 1412 (Dezember 2021) auf 1377 (März 2023). „Das geht ungebremst weiter. Wir müssen jetzt gegensteuern“, sagt der HAV-Sprecher. Im Werra-Meißner-Kreis haben nach Angaben des Apothekers Dr. Joachim Kirch in den vergangenen Jahren zwar nur wenige Apotheken geschlossen, für viele steht aber die Nachfolgeregelung an. „Apotheker in den ländlichen Raum zu locken ist allein schon wegen des Honorargefälles nicht einfach“, sagt der Delegierte des Apothekerverbands für den Werra-Meißner-Kreis.

Werra-Meißner-Kreis: Apotheker schlagen Alarm

Aktuell meldet das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zudem 485 Medikamente, die für Deutschland nicht lieferbar sind – darunter Antibiotika-Säfte, Insuline und das Brustkrebs-Medikament Tamoxifen. Das liege vor allem an den Rabattverträgen der Krankenkassen und dem damit verbundenen Preisdruck für die Arzneimittelhersteller, so die Apotheker. Deshalb liefern viele Produzenten nicht mehr nach Deutschland, die Nachfrage kann nicht gestillt werden.

Das beträfe auch 60 bis 80 Prozent der Indikationen im Kreis. Die Apotheken müssen für die Patienten dann Ersatzprodukte beschaffen. „Dafür müssen wir zeitaufwendige Gespräche mit Ärzten und Patienten führen“, bemängelt Kirch. Er kritisiert außerdem gestiegene Bürokratie und Fachkräftemangel. (Tobias Stück)