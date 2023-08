Arbeitslosenquote steigt im Werra-Meißner-Kreis auf 4,9 Prozent

Von: Nicole Demmer

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli im Werra-Meißner-Kreis leicht angestiegen. Wie die Agentur für Arbeit berichtet, waren insgesamt 2568 Menschen arbeitslos gemeldet.

Im Kreis waren im Juli 50 Menschen mehr als im Juni und 112 mehr als im Juli vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,9 Prozent, im Jahr 2018 waren es 4,7 Prozent.

Im Geschäftsstellenbezirk Witzenhausen ist die Zahl der Arbeitslosen um 19 auf 1137 gestiegen. Das sind 78 Arbeitslose mehr als im Juli 2018. Damals lag die Arbeitslosenquote bei 4,6 Prozent, im Juli dieses Jahres sind es 4,9 Prozent.

Im Geschäftsstellenbezirk Eschwege waren es 31 Arbeitslose mehr als im Juni und damit 1431 Personen ohne Job. Die Quote liegt hier bei 5,0 Prozent, im vergangenen Jahr waren es noch 4,8 Prozent.

In beiden Geschäftsstellenbezirken sind etwas mehr Männer als Frauen arbeitslos. In Eschwege sind 57,2 Prozent der Jobsuchenden Männer und 42,8 Prozent Frauen, in Witzenhausen liegt die Quote der Männer bei 55,8 Prozent und die der Frauen bei 44,2 Prozent.

Weiterhin sind viele Menschen über 50 Jahre arbeitssuchend. Sie stellen in Witzenhausen 33,4 Prozent, darunter sind 22,9 Prozent 55 Jahre und älter. Im Bezirk Eschwege sind 32,4 Prozent 50 Jahre und älter, davon haben 21,7 Prozent das 55. Lebensjahr bereits überschritten.

Die im Juli leicht gestiegenen Arbeitslosenzahlen im Werra-Meißner-Kreis sind keine Überraschung, heißt es in einer Mitteilung der Agentur für Arbeit. „Saisonüblich meldeten sich Jugendliche und junge Erwachsene nach Schul- beziehungsweise ausbildungsende als Jobsuchende und ließen die Werte etwas klettern.“ Im Geschäftsstellenbezirk Eschwege sind 11,9 Prozent der Jobsuchenden jünger als 25 Jahre, das sind 171 Personen. Im Vergleich zum Juni stieg die Zahl hier jedoch nur um drei Arbeitslose an. 84 der Unter 25-Jährigen kamen dabei aus Ausbildungen/anderen Maßnahmen. Zu Jugendlichen, die jetzt noch ohne Ausbildungsstelle sind, sagt Detlef Hesse, Chef der Agentur für Arbeit, laut der Pressemitteilung: „Es ist noch nicht zu spät.“

Den 999 offenen Stellen im Agenturbezirk stünden 996 unversorgte Bewerber gegenüber. Mit 4,9 Prozent Arbeitslosenquote liegt der Werra-Meißner-Kreis unter dem des gesamten Agenturbezirks Kassel, der bei 5,3 Prozent liegt. Damit ist der Wert höher als im Juni, wo er bei 5,1 Prozent lag, aber niedriger als im Juli vergangenen Jahres, da waren es 5,4 Prozent. Laut Hesse mache sich der gegenwärtige Konjunkturabschwung in ersten Ansätzen auch auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar.