Auch im Werra-Meißner-Kreis: Teilzeit für mehr Fachkräfte

Eine Berufsausbildung in Teilzeit zu absolvieren ist für viele Menschen ein guter, alternativer Weg in den Beruf. Auch im Werra-Meißner-Kreis ist das Konzept angekommen.

Bisher war dies in den meisten Dualen Ausbildungsberufen allerdings nur mit gutem Grund möglich: Die Anwärter mussten sich ihren Wunsch nach Teilzeit von der Handwerkskammer, IHK oder Landwirtschaftskammer genehmigen lassen. Das Konzept war nur für Alleinerziehende oder Menschen, die einen kranken Angehörigen pflegen vorgesehen.

Anfang des Jahres wurden die Zugangsvoraussetzungen zur Ausbildung in Teilzeit gelockert. Der Weg in den Beruf über eine 25-Stunden-Woche statt einer 40-Stunden-Woche steht nun mehr Menschen offen. „Der Arbeitsmarkt hat erkannt, dass es neue Wege braucht, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, so Manuela Zimmermann, Teamleiterin im Jobcenter Werra-Meißner. Gründe müssen nicht mehr angegeben werden. Die Awo-Altenpflegeschule in Eschwege ist da schon länger einen Schritt weiter: Sie bietet ihren Schülern seit 2017 die Altenpflegehilfe-Ausbildung in Teilzeit an – ohne die Angabe von Gründen. „Es gibt viele gute Kräfte, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen könnten, für die eine 40-Stundenwoche für den Einstieg aber nicht zu schaffen ist“, erklärt Jutta Schmid, Leiterin der Awo-Altenpflegeschule in Eschwege. Gründe dafür könnten ein Migrationshintergrund, psychische Probleme, oder die Tatsache, dass jemand lange aus dem Berufsleben ausgeschieden war und nun wieder einsteigen möchte, sein. „Nach ihrer Teilzeitausbildung ist die gängige Arbeitszeit für die meisten dann kein Problem mehr“, weiß Schmid. Das kann auch Manuela Zimmermann bestätigen: sie hat bereits viele Arbeitnehmer von Teilzeit in Vollzeit vermittelt.