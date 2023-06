Audi-Cabriolet in Hitzerode gestohlen

Von: Stefanie Salzmann

In Hitzerode ist ein Adi Cabriolet gestohlen worden. © picture-alliance/ dpa

In Hitzerode ist zu Beginn der Woche ein Cabriolet Adi A3 gestohlen worden.

Hitzerode - Wie die Polizei mitteilt, war das an der Abteroder Straße geparkte Fahrzeug am Montagabend gegen 18.30 Uhr zuletzt durch einen Zeugen gesehen worden. Als die Besitzerin des Wagen am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr damit fahren wollte, war das Cabriolet verschwunden. In dem Fahrzeug befanden sich noch eine grüne Jacke und eine Sonnenbrille. Der Stehlschaden wird mit 20 000Euro angegeben.

Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 0 56 51/9250.

(Stefanie Salzmann)