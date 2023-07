Betreuer und Kinder besuchen Streuobst-Pilotprojekt im Landkreis

Von: Kim Hornickel

Teilen

Halten sich lieber an die kleinen Käfer: Mira Borck (links) und Emilia Kroha haben bei der Lehrstunde zum Thema Tiere und Streuobst in Abterode einen vorsichtigen Fang gemacht. © kim hornickel

Neben dem Sportplatz in Abterode wuseln Schul- und Kitakinder auf einer Streuobstwiese wild durcheinander, jeder will den schönsten Schmetterling und den dicksten Käfer fangen.

Abterode – Immer wieder sprintet ein Kind übermütig und reagenzglasschwingend zu einem der Betreuer und lässt seinen Fang gebührend bewundern.

Den Kindern gefällts, hinter dem ausgelassenen Tag im Grünen steckt jedoch System – und eine großzügige Förderung, erklärt Heide Hoffmann vom Vorstand des Bildungszentrums Altes Forsthaus in Germerode. Hoffmann hatte das Projekt „Ausbildung zur Streuobstpädagogin“ in den Werra-Meißner-Kreis gebracht. Bisher ist das Projekt, das sich aus fünf Modulen zusammensetzt und über alle Jahreszeiten erstreckt, einzigartig in Hessen. 19 angehende Pädagogen lernen dabei alles rund ums Thema Streuobst.

Damit es überhaupt zu dem hessischen Pilotprojekt kommen konnte, hatte Hoffmann im Vorfeld Kontakt zu Beate Holderied von der Streuobstschule im Landkreis Böblingen (Stuttgart) aufgenommen und die Fördergelder bei der Deutschen Postcode-Lotterie beantragt.

30 000 Euro gibt die Lotterie zu dem aktuellen Projekt dazu, obendrauf kommt ein Eigenbeitrag, erklärt Holderied. „Wenn Schulen das Projekt mit der Streuobstschule machen möchten, dann müssen die Eltern zwei oder drei Euro pro Kind zahlen. Auch die Betreuer und Schulen müssten einen Teil selbst zahlen, berichtet die Naturexpertin. Hinter dem Eigenbetrag stecke der Wunsch nach Wertschätzung. „Denn wenn etwas umsonst ist, ist es den Menschen nichts wert“, sagt Holderied.

Bilanz nach der Insektenjagd: Susanne Probst kategorisiert die Tiere, zusammen mit den Kindern. © Hornickel, Kim

Den angehenden Streuobst-Pädagogen, die unter anderem aus Berlin und Gießen angereist sind, sind es die mehrere Hundert Euro teure Teilnahme und der weite Weg jedenfalls wert. Zusammen mit den Vorschulkindern aus Weidenhausen und den Schülern der Frau-Holle- Schule in Abterode untersuchen sie die Insekten rund um die Obstbäume. „Ein wichtiger Teil der Ausbildung ist auch, das gelernte Wissen danach weiterzugeben“, erklärt Hoffmann.

Die 19 Kursteilnehmer in Abterode sind inzwischen im dritten von fünf Modulen angekommen. Um Kindern alles rund ums Thema Streuobst beizubringen, müssen sie selbst erst einmal die Schulbank in Sachen Natur drücken. Dieses Mal geht um das Thema Streuobst und Tiere. Für die Teilnehmer heißt das: Sich Sonntagabend auf Fledermaussuche machen, am nächsten Tag ein pädagogisches Konzept ausarbeiten und das Gelernte am nächsten Tag an gleich mehrere Kinder-Gruppen weiterzugeben. Wie schaffen es die Betreuer, neben ihrem Vollzeitjob einen so aufwendigen Kurs zu besuchen?

Susanne Probst ist eine der Kursteilnehmerinnen, unterrichtet an der Meinhard-Schule in Grebendorf und sagt: „Es geht viel Freizeit dabei drauf, aber ich mache es gern und nehme mir die Zeit.“ Nach dem Abschluss des Kurses will Probst ihren Grundschulkindern die Natur besser näherbringen können. Aber die Lehrerin sieht in Zukunft noch ein ganz anderes Problem auf die Schulen zukommen und plant im Voraus. „Sollte die von der Politik geforderte Ganztagsschule – auch in den Ferien – wirklich kommen, stellt sich die Frage, was wir mit den Schülern unternehmen können.“ Und was wäre da besser als Exkursionen auf die Streuobstwiesen im Kreis, entschied die Lehrerin. Kurzerhand gründete sie eine eigene Natur-Gruppe, die „Streuobstdetektive“. Als Probst jedoch von dem Angebot zur Streuobstpädagogin hörte, war sie gleich Feuer und Flamme. Hier will sie ihr Wissen auffrischen und Neues dazu lernen.

Heide Hoffmann Vorstand Altes Forsthaus © Stüber, Julia

Jetzt kniet die Lehrerin zwischen den Kindern auf einer Picknickdecke und kategorisiert die Insekten in den Reagenzgläsern. „Ich habe einen Stinkekäfer“, sagt Ole Zindel aus Germerode fachmännisch und begutachtet die Baumwanze genauer. Mira Borck aus Germerode und Lara Becker aus Vockerode beschränken sich da lieber auf die zierlichen Insekten, sicher ist sicher. „Ich weiß nicht so genau, was das ist“, überlegt Becker „aber davon gibt es ganz viele“, schließt die Neunjährige.

Dann geht es für die Schüler ab zur Bienen- und Vogelstation und nach der letzten Lehrstunde ist Schluss für die Kinder. Für ihre Betreuer geht es aber schon bald weiter. Im Oktober steht das nächste Modul in Sachen Obstbäume an. Und am Ende des Jahres müssen die Teilnehmer, ganz wie in der Schule eben, eine Abschlussprüfung schreiben. Wer die besteht, darf sich Streuobst-Pädagoge nennen und ist ein echter Naturexperte. (Kim Hornickel)