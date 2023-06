Auffahrunfall auf der Bundesstraße nahe Grebendorf

Der Unfall geschah durch einen Rückstau an der Ampel. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Mit ihren Autos waren zwei Fahrerinnen von Schwebda aus in Richtung Eschwege unterwegs, als es zu einem Auffahrunfall nahe Grebendorf kam.

Grebendorf – Nahe der Ampel am Grebendorfer Hüttchen kam es zu einem Auffahrunfall. Laut Polizei fuhr eine 48-Jährige aus Schimberg mit ihrem Wagen auf den einer 36-jährigen Wanfriederin auf. Beide waren mit ihren Autos auf der Bundesstraße von Schwebda aus in Richtung Eschwege unterwegs, als die 36-Jährige durch einen Rückstau an der Ampel am Grebendorfer Hüttchen anhalten musste. Die 48-Jährige soll dies zu spät erkannt haben. Der Unfall geschah am Donnerstag (1. Juni) gegen 7:45 Uhr. (esr)