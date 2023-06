Aufgelöste Koalition im Werra-Meißner-Kreis: Grünen-Sprecher widerspricht SPD-Darstellung

Keine inhaltlichen Differenzen

+ © Stefan Sauer/dpa Die Grünen widersprechen einer Darstellung von Abgeordnetem Knut John beim SPD-Parteitag. © Stefan Sauer/dpa

Werra-Meißner – Der Darstellung von SPD-Unterbezirksvorsitzendem Knut John beim Kreisparteitag, weshalb die Koalition mit den Grünen im Kreistag Ende vorigen Jahres in die Brüche ging (wir berichteten), wird von den Grünen widersprochen.

Die SPD habe die Koalition einseitig beendet, erklärte Grünen-Vorstandssprecher Felix Martin in einer Pressemitteilung, weil es deren Ziel gewesen sei, „den Posten des hauptamtlichen Kreisbeigeordneten für sich zu besetzen“. Alle inhaltlichen Ziele seien im Koalitionsvertrag festgelegt und wären für die SPD umsetzbar gewesen – „ganz ohne zusätzlichen teuren Posten“, so Martin, der auch im Kreistag sitzt. Es sei ihm wichtig darauf hinzuweisen, „dass es keinerlei inhaltlichen Differenzen in der Koalition gab“.

SPD-Chef John hatte die Gespräche und das Zusammengehen mit der CDU damit begründet, dass die Grünen den Landkreis regiert hätten, wenn sie mit den Freien Wählern und anderen Parteien zusammengegangen wären.

Es sei nicht Bestreben der Grünen gewesen, die Koalition zu verlassen, macht Martin in der Mitteilung deutlich. Erst nachdem klar geworden sei, dass SPD und CDU längst über eine neue Zusammenarbeit verhandeln, hätten auch die Grünen das Gespräch mit Freien Wählern und CDU gesucht.

Auch auf die Aussage Knut Johns beim SPD-Parteitag, dass 1,6 Millionen Euro Mehrkosten für den zweiten hauptamtlichen Kreisbeigeordneten aus der Luft gegriffen seien, reagiert Felix Martin: Die Kosten seien nachlesbar in der Antwort des Kreisausschusses auf seine Anfrage: Demnach betragen sie mindestens „1 486 750 Euro über die Wahlzeit von sechs Jahren“.

Von Stefan Forbert