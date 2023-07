Zerspanungsmechaniker Oliver Montag gehört zu den Besten Nordhessens

Empfiehlt seine Ausbildungsstätte Präwema Antriebstechnik in Eschwege gern weiter: Oliver Montag, der für seine Leistungen ausgezeichnet wurde. © Charlotte Wehr

Voller Zuversicht schauen die 75 mit „sehr gut“ ausgezeichneten Auszubildenden in die Zukunft: Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Kassel-Marburg hat jüngst in der Stadthalle Baunatal die besten Absolventen Nordhessens geehrt. Unter ihnen sind Marvin Kümmel, Louis Lämmerhirt, Oliver Montag und Leonie Ryppa aus dem Werra-Meißner-Kreis. Wir stellen die Ausgezeichneten vor. Den Anfang macht Oliver Montag.

Eschwege – Ausbildungsberufe für junge Menschen attraktiver zu machen, ist ein erklärtes Ziel der IHK. Ein Musterbeispiel für den Erfolg dieses Ansinnens ist der 20-jährige Oliver Montag aus Lengenfeld unterm Stein (Thüringen). Er hat seine Ausbildung als Zerspanungsmechaniker bei der Eschweger Firma Präwema Antriebstechnik absolviert und nun mit Auszeichnung abgeschlossen.

Nach seinem Realschulabschluss stellte Oliver Montag fest, dass sich seine damaligen besten Fächer gut mit dem Beruf des Zerspanungsmechanikers kombinieren lassen. Auch ein erstes Probearbeiten in dem Bereich gefiel ihm gut. Oliver Montag: „Mir war es außerdem wichtig, dass Berufsschule und Firma nicht allzu weit voneinander entfernt liegen.“ Daher entschied er sich für den Standort Eschwege. „Ich kannte den Prüfungsort und meine Lehrer wurden zu Prüfern“ – so erklärt sich Oliver Montag sein hervorragendes Abschneiden. Sämtliche Hemmnisse seien sofort wie weggeblasen gewesen. „Ich weiß nicht, ob ich in einer fremden Region so gute Ergebnisse erzielt hätte.“

Für ihn seien die dreieinhalb Ausbildungsjahre „recht zügig“ vergangen. Er gehe gerne an die Arbeit und werde auch in Zukunft dem Betrieb treu bleiben. „Ich habe einen Festvertrag und die Sicherheit“, berichtet der 20-Jährige. „Wir wurden fachlich ausgebildet, damit wir korrekt mit den Maschinen des Betriebs umgehen können“, erklärt er.

Einzigartig an diesem Berufsfeld sei laut Oliver Montag die Abwechslung und der Austausch wie auch die Unterstützung durch die Kollegen untereinander. „Egal ob Programmieren oder Qualitätskontrolle, überall wurde uns von Anfang an viel zugetraut.“ Für Oliver Montag seien seine Lehrjahre eine schöne Zeit gewesen. Er empfiehlt den Ausbildungsberuf zum Zerspanungsmechaniker wie auch seine Ausbildungsstätte in Eschwege weiter.

Die Aufgaben eines Zerspanungsmechanikers umfassen das Einrichten und Auswerten technischer Unterlagen, um die entsprechenden Fertigungsparameter in die Herstellungsmaschinen einzugeben. Außerdem werden hochpräzise Bauteile hergestellt, wonach sie in Maschinen, Fahrzeugen oder Flugzeuge verbaut werden. Regelmäßige Qualitätskontrollen sind wichtig, um die Vorgaben einzuhalten; bei Bedarf können Korrekturen vorgenommen werden. Ein Faible für Details und Verantwortungsbewusstsein sind Voraussetzung für diesen Beruf. Vorteilhaft ist auch technisches Verständnis. (Charlotte Wehr)