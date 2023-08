Ausnahmezustand zum Erntefest in Bad Sooden-Allendorf

Von: Christoph Cortis

O’zapft is: Festausschuss-Vorsitzender Sven Gerlach (von links), Bürgermeister Frank Hix und Braumeister Christian Flender vor einem kühlen Trunk. © Chris Cortis

Bad Sooden-Allendorf – Ausnahmezustand in Bad Sooden-Allendorf: Hoch schlagen die Wogen zum 165. Erntedank- und Heimatfest, das am Montag mit dem traditionellen Frühschoppen im Festzelt einen weiteren Höhepunkt erlebt und morgen nach fünf Tagen zu Ende geht.

Schon zum Auftakt am Freitag war beim Straßenfest die ganze Stadt auf den Beinen. Angesteckt vom Erntefestvirus, dessen Nebenwirkungen laut Festausschuss-Vorsitzendem Sven Gerlach „leichter zu ertragen sind“, strömten die Menschen scharenweise in die reich geschmückten Straßen und Gassen, durch die bei Live-Musik an allen Ecken und Enden der Duft von Grillwürstchen waberte.

In charmanter Hand: die Erntekrone mit - dahinter - den späteren Trägern Paul Hilbert und Mika Weidner. © Chris Cortis

Volles Haus vermeldete am selben Abend auch die Crucis-Kirche bei einem festlichen Konzert, das nahtlos überging zu einem Volksliedersingen auf dem Kirchplatz, wozu der Posaunenchor passend den Titel intonierte „Jetzt kommen die lustigen Tage“.

Der Samstag stand ganz im Zeichen der offiziellen Festeröffnung auf dem Marktplatz, wozu unter einer großen Menschenmenge Bürgermeister Frank Hix und Sven Gerlach auch Gäste aus den Partnerstädten Landivisiau (Frankreich), Krynica-Zdrój (Polen) und dem thüringischen Bad Frankenhausen willkommen heißen konnten.

Begleitet von der Festkapelle und dem Spielmannszug der örtlichen Feuerwehr, trugen Ehrendamen Erntekranz und Erntekrone in liegender Position auf den Marktplatz, ehe Jan Ilkenhans und Calvin Schimpf sowie Paul Hilbert und Mika Weidner die Symbole des Festes unter dem Klicken zahlreicher Kameras aufrichteten. Zum traditionellen Fassbieranstich hatte die Eschweger Klosterbrauerei, vertreten durch Braumeister Christian Flender, wie immer 50 Liter des Gerstensaftes spendiert, der unter den Besuchern reißenden Absatz fand.

Erstmals sozusagen einen päpstlichen Segen erhielt das Erntefest, freilich nicht von Franziskus als Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern vom „Fachwerkpapst“ Professor Manfred Gerner.

In seiner Festansprache zitierte der Bürgermeister den Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft deutscher Fachwerkstädte, der sich gegenwärtig auch deshalb ganz bewusst zur Kur in Bad Sooden-Allendorf aufhält, weil diese Stadt mit ihrem geschlossenen Fachwerk und der historischen Stadtmauer „einzigartig“ sei. Während es anderswo nämlich Jahrzehnte gedauert habe, sei das Fachwerkstädtchen an der Werra nach seiner Zerstörung durch eine Feuersbrunst während des Dreißigjährigen Krieges innerhalb von nur fünf Jahren wieder aufgebaut worden. In der Arbeitsgemeinschaft engagieren sich zwischen Elbe und Bodensee mehr als 150 Städte mit mittelalterlicher Kulisse.

Er sei froh und stolz ob diesen „schönen Blicks von außen“, sagte Hix und stimmte dem Experten zu: „Wir leben in einer wundervollen Stadt.“

Wie der Rathauschef dankte auch Gerlach den vielen ehrenamtlichen Kräften, die Allendorf zum Fest „wieder so herrlich geschmückt“ hätten. Ausdrücklich bezog er in den Dank auch die Landwirte ein, die zum Wickeln der Strohgirlanden ihre Feldfrüchte bereitgestellt hätten.

Der Eröffnung vorausgegangen war mit viel Musik ein bunter Nachmittag, einmal mehr und zum „mindestens 20. Mal“ souverän und charmant moderiert von Gabi Sorbe. Seinen großen Auftritt hatte dabei erneut der glänzend aufspielende Fanfaren- und Musikzug Frankerhausen unter der Leitung seines agilen Dirigenten Otto Koppe. Auf sein Kommando hörte auch die 12-jährige Ronja Faßhauer aus Frankenhain, die ihre Geburtstagsfeier am selben Tag sausen ließ, um in Allendorf dabei sein zu können. Ein Ständchen zu Ehren und viel Beifall des Publikums waren dem Mädchen gewiss, das seit einem Jahr der Koppe-Truppe angehört, die an diesem Mittwoch zu einer Konzertreise nach Österreich aufbricht und die Vorfreude in dem Titel „Happy time in Austria“ ausdrückte.

Vokale Musik steuerte gekonnt der örtliche Männerchor unter der Leitung von Ulrike Hildebrandt bei, während die Bläser der Parforcehorngruppe mit Dr. Bernd Otto Kruse an der Spitze unter Beweis stellten, dass sie ihre Instrumente aus dem Effeff beherrschen.

Anziehungspunkte am Abend waren ein Fackelzug durch die Altstadt sowie Illumination und Wasserspiele im Stadtgraben und am Werraufer mit dem Großen Zapfenstreich als Höhepunkt.

