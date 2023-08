Herleshausen und Wommen droht höhere Verkehrsbelastung durch A 4-Baustelle

Von: Emily Spanel

Kritischer Punkt: die Engstelle in der Ortsmitte von Herleshausen ist nicht für ein hohes Aufkommen an Durchgangs- oder Schwerlastverkehr ausgelegt. Unser Archivbild wurde bei einer der letzten Sperrungen der Anschlussstelle Wommen aufgenommen. © Archivfoto: Emily Hartmann

In den Ortslagen von Herleshausen und Wommen werden sich die Anwohner schon bald auf ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen müssen. Der Grund: Die Autobahn GmbH des Bundes plant, insgesamt 110.000 Quadratmeter Autobahnasphalt der A 4 zu erneuern.

Herleshausen/Wommen – Die Arbeiten müssen zu einem großen Teil unter Vollsperrung ausgeführt werden – und die Umleitungsstrecken führen durch die genannten Orte. Die Kosten für dieses Mammutprojekt liegen bei rund 7,6 Millionen Euro; Kostenträger ist die Bundesrepublik Deutschland. „Die Sanierungsarbeiten dauern voraussichtlich bis Mai 2024 an“, teilt die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Autobahn GmbH des Bundes mit.

Das ist auf den jeweiligen Abschnitten geplant:

Arbeiten zwischen der Landesgrenze Hessen/Thüringen und der Anschlussstelle Wommen:

Ab dem kommenden Montag, 7. August, wird die Binder- und Deckschicht der Autobahn 4, Fahrtrichtung West, zwischen der Landesgrenze Hessen/Thüringen und der Anschlussstelle Wommen auf rund sechs Kilometern Länge abgefräst und erneuert. Die Arbeiten erfolgen unter einer sogenannten „3+1 Verkehrsführung“. Das bedeutet, dass ein Fahrstreifen auf die Gegenfahrbahn gelegt wird und in jede Fahrtrichtung immer zwei Fahrstreifen erhalten bleiben.

Die Anschlussstellen Herleshausen-Nord und Wommen-Nord werden teilweise gesperrt:

Die Anschlussstelle Herleshausen-Nord sowie die Park- und WC-Anlage Burgberg sind ab Montag, 21. August, bis voraussichtlich Donnerstag, 14. September, voll gesperrt. Während der Vollsperrung wird der abfahrende Verkehr mit dem Fahrtziel Herleshausen über die Anschlussstelle Eisenach-West, die B7a beziehungsweise U72 umgeleitet. Der auffahrende Verkehr wird über die Anschlussstelle Herleshausen-Süd zur Anschlussstelle Eisenach-West, dann über die B 7 wieder auf die A 4 in Richtung Westen geleitet.

Nach der Winterunterbrechung vom 21. November bis 11. März 2024 wird die Anschlussstelle Wommen-Nord ab Montag, 18. März, bis zum Dienstag, 26. März 2024, voll gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer mit dem Ziel Wommen beziehungsweise B 400 werden an der Anschlussstelle Herleshausen-Nord ab- und über die Bedarfsumleitung U74 nach Wommen umgeleitet.

Die Autobahn GmbH des Bundes bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich und auf den Umleitungsstrecken.

„Wie ein Testballon“

„Wie einen Testballon“ sehe er die bevorstehende Sperrung der Anschlussstelle Wommen, sagt Ortsvorsteher André Borghorst auf Anfrage unserer Zeitung. In dem Herleshäuser Ortsteil setzen sich engagierte Bürger schon lange für einen Erhalt der Anschlussstelle ein – denn der soll nach Anschluss der Autobahn 44 an die A4 geschlossen werden (wir berichteten). Durch den Bau und die Eröffnung der Autobahn 44, so die Befürchtung der Wommener, werde noch mehr Verkehr aus dem Ballungsgebiet Kassel und wegen der direkten Verbindung nicht zuletzt aus dem Ruhrgebiet in Richtung Wommen geleitet. „Das wird die Lebensqualität angreifen.“ (Von Emily Hartmann)