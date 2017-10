Auto Gottschalk bietet Rückkauf-Garantie für Dieselfahrzeuge

Wer sich derzeit mit dem Kauf eines neuen Autos beschäftigt, kommt am Thema Diesel nicht vorbei. Auto und Garten Gottschalk bietet allen verunsicherten Autofahrern eine einfache Lösung.

„Mit unserer Gottschalk-Rückkaufgarantie gehen Sie kein Risiko ein, wenn es einmal wirklich zu einem Diesel-Fahrverbot in Innenstädten kommen sollte”, versichert Carsten Gottschalk, Inhaber des Autohauses Auto & Garten Gottschalk in Witzenhausen. „Die Gottschalk-Rückkaufgarantie gilt für Kia Neufahrzeuge, Vorführwagen und Tageszulassungen mit der Diesel Euro-6-Norm, die vom 1.10.2017 bis 31.12.2017 bei uns gekauft werden”, so der Kia-Vertragshändler. Nähere Informationen erhalten Interessierte direkt vor Ort. (Kontakt siehe Ende des Artikels).

Kia Niro

Wer umweltfreundlicher fahren und dabei nicht auf Fahrspaß und Komfort verzichten will, liegt mit dem Kia Niro goldrichtig. Der Crossover-SUV-Hybrid hält drei Antriebsangebote für umweltbewusste Fahrer bereit:

+ © Kia Motors Deutschland (nh) 1. Beim Hybrid-Electric Vehicle werden Verbrennungsmotor und Elektromotor nach Bedarf eingesetzt. Frei werdende Bremsenergie wird über den E-Motor zum Laden der Batterie verwendet.

2. Der Plug-in-Hybrid Electric Vehicle funktioniert wie der Hybrid-Electric Vehicle, zusätzlich kann der Stromspeicher via Steckdose geladen werden und die elektrische Reichweite ist deutlich höher.

3. Der reine Electric Vehicle erfolgt ausschließlich durch einen Elektromotor, die Energie kommt aus wiederaufladbaren Akkus, die im Auto verbaut sind.

Premiere: Der neue Kia Stonic und Kia Stinger

+ © Kia Motors Deutschland (nh) Mit dem neuen Kia Stonic geht ein kompakter Crossover-SUV an den Start, der vor allem durch sein frisches Design, sowie modernste Technik und Infotainmentausstattung überzeugt. Bereits Anfang des Jahres titelte „Die Welt“- Redakteur Peter Maahn nach dem Debüt des Kia Stinger auf der Automesse in Detroit auf www.welt.de:„Das schönste Auto, das Kia bislang gebaut hat“. Der neue Stinger ist der erste 6-Zylinder-Sportcoupé von Kia mit bis zu 370 PS.Die beiden „Neuen“ stehen bei Auto und Garten Gottschalk zur Probefahrt bereit.

Mehr Informationen zu den Fahrzeugen, der Aktion oder auch um einen Probefahrttermin zu vereinbaren unter:

Auto und Garten Gottschalk e.K. 37213 Witzenhausen

Unter den Weinbergen 2

Tel. 0 55 42 - 50 71 80

www.kia-gottschalk-witzenhausen.de/