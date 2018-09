Auto und Garten Gottschalk feiert Premiere

Am Samstag 29. September erwartet Sie eine Premierenfeier auf einem neuen Level. Gleich vier neue Kia Modelle mit innovativen Assistenzsystemen und modernen Antriebstechnologien stellen sich vor. Dazu erwarten Sie attraktive Finanzierungs- und Leasingangebote und viele weitere Highlights. Lassen Sie sich das nicht entgehen!

Vier Modelle, eine große Vielfalt

„Wir freuen uns sehr auf die Premierenfeier“, sagt Anja Gottschalk von Auto & Garten Gottschalk in Witzenhausen. „Selten stand eine derartige Vielfalt an Modellen und Technologien an einem einzigen Tag im Fokus.“ Tatsächlich reicht die große Spannweite vom kompakten Kia Ceed und Kia Ceed Sportswagon über den markanten SUV Kia Sportage und bis hin zum komfortablen neuen Kia Optima Sportswagon.

Auf ins Leben

Der neue Kia Ceed Sportswagon hat im Vergleich zur Fließhecklimousine bis zu 403 l mehr Ladefläche sowie eine per Fernentriegelung zu 40 : 20 : 40 teilbare Rücksitzlehne. Beide neuen Kia Ceed Modelle sind mit zahlreichen neuen, technologisch anspruchsvollen Assistenzsystemen erhältlich, die das Fahren entspannter und sicherer machen. „Manche Autofahrer fühlen sich noch unsicher, was teilautonomes Fahren angeht. Aber automatische Abstandsregelautomatik, aktive Spurhaltung, Müdigkeitswarner etc. sind eine echte Unterstützung, die Sie unbedingt ausprobieren sollten“, ermuntert Anja Gottschalk interessierte Kunden.

Überrascht immer wieder

Der neue Kia Sportage ist der ideale Begleiter für moderne Familien. Der 2.0-Liter-Diesel mit smarter Mild-Hybrid-Technologie nutzt zusätzlich zum Dieselaggregat die Kraft einer eingebauten 48-V-Lithium-Ionen-Batterie. Sie lädt sich während der Fahrt automatisch auf und stellt immer wieder zur Unterstützung des Verbrennungsmotors Energie bereit. Ist die Batterie voll aufgeladen, kann sich der Motor bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h vorübergehend abschalten. Der Startergenerator, gespeist von der 48-V-Batterie, übernimmt dann emissionsfrei den Betrieb wichtiger Fahrzeugfunktionen. Das Ergebnis: weniger Kraftstoffverbrauch und weniger Emissionen bei gleichzeitiger Beibehaltung der Dynamik.

Mehr von allem

Aber auch alle weiteren Premierenfahrzeuge sind spannend und eine Probefahrt wert. Für alle, die es elegant, geräumig und besonders komfortabel mögen, präsentiert sich der neue Kia Optima Sportswagon mit zahlreichen optischen und technologischen Upgrades. Stimmungsvolle Lichtakzente oder neue Stoff- und Lederausstattungen unterstreichen den Look einer komfortablen Reiselimousine.

Weitere starke Argumente liefert die Motorenpalette mit einem neuen, schadstoffarmen 1.6-Liter-Diesel und einem turboaufgeladenen 1.6-Liter-Benzindirekteinspritzer. Selbstverständlich hat der neue Kia Optima Sportswagon auch jede Menge innovative Assistenzsysteme1 mit an Bord, die das Reisen noch sicherer und entspannter machen.

Freuen Sie sich außerdem auch auf den Kia Niro Crossover-Hybrid, mit dem Sie sich noch bis zum 31.12.2018 bis zu € 4.000,– Kia Hybrid-Bonus sichern können. Alle Motoren (ab Modelljahr 2019) unterbieten schon jetzt die Euro 6d-TEMP Abgasnorm, die ab dem 01.09.2019 in Kraft tritt, und sind somit von der aktuellen Diskussion rund um Fahrverbote nicht betroffen.

Die einzigartige 7-Jahre-Kia-Herstellergarantie*, das Kia Qualitätsversprechen, ist selbstverständlich auch bei jedem Kia an Bord.

Mehr Informationen zu den Fahrzeugen, der Aktion oder auch um einen Probefahrttermin zu vereinbaren unter:

Auto und Garten Gottschalk e.K.

37213 Witzenhausen

Unter den Weinbergen 2

Tel. 0 55 42 - 50 71 80

www.autogottschalk.de

Rechtliche Pflichtangaben:

Kraftstoffverbrauch Kia Ceed (Diesel oder Benzin, Schaltgetriebe oder Automatik), 73–103 kW (100–140 PS), in l/100 km: innerorts 8,0–4,4; außerorts 5,4–3,5; kombiniert 6,4–3,9. CO2-Emission: kombiniert 145–101 g/km. Effizienzklassen: C–A+.³ Kraftstoffverbrauch Kia Ceed Sportswagon (Diesel oder Benzin, Schaltgetriebe oder Automatik), 103–73 kW (140–100 PS), in l/100 km: innerorts 8,0–4,4; außerorts 5,4–3,6; kombiniert 6,4–3,9. CO2-Emission: kombiniert 145–101 g/km. Effizienzklassen: C–A+.

Kraftstoffverbrauch Kia Sportage 2.0 CRDi (Diesel oder Benzin, Schaltgetriebe oder Automatik), 136 kW (185 PS), in l/100 km: innerorts 6,2; außerorts 5,4; kombiniert 5,8. CO2-Emission: kombiniert 153 g/km. Effizienzklasse: B.

Kraftstoffverbrauch Kia Optima Sportswagon (Diesel oder Benzin, Schaltgetriebe oder Automatik), 100-175 kW (136–238 PS), in l/100 km: innerorts 13,2–4,7; außerorts 7,0-4,0; kombiniert 9,3–4,3. CO2-Emission: kombiniert 212–112 g/km. Effizienzklassen: E–A+.

Kraftstoffverbrauch Kia Niro Hybrid 1.6 GDI (Super, Doppelkupplungsgetriebe), 103,6 kW (141 PS), in l/100 km: innerorts 3,9–3,4; außerorts 4,6–4,0; kombiniert 4,3–3,7. CO2-Emission: kombiniert 100–86 g/km. Effizienzklasse: A+.

* Max. 150.000 km Fahrzeug-Garantie. Abweichungen gemäß den gültigen Garantiebedingungen, u. a. bei Lack und Ausstattung.





1 Der Einsatz von Assistenz- und Sicherheitssystemen entbindet nicht von der Pflicht zur ständigen Verkehrsbeobachtung und Fahrzeugkontrolle.



2 Kia Hybrid-Bonus: unverbindlich empfohlener Nachlass gegenüber der UVP der Kia Motors Deutschland GmbH von € 4.000,– bei Kauf eines noch nicht zugelassenen Kia Niro HEV 1.6 GDI SPIRIT bzw. € 3.500,– bei Kauf eines noch nicht zugelassenen Kia Niro HEV 1.6 GDI VISION durch Privatkunden. Nachlass, keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen Verkaufsförderungsmaßnahmen. Nur gültig bei Kaufvertragsabschluss bis 31.12.2018. Den verbindlichen Endpreis einschließlich anfallender Kosten für Überführung und Zulassung erfahren Sie bei Ihrem teilnehmenden Kia Partner.



3 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.