Autos stoßen beim Überholen seitlich zusammen: 5000 Euro Schaden

Unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang

Bad Sooden-Allendorf – Komplett unterschiedliche Angaben machen die Beteiligten zu dem Hergang eines Unfalls am Sonntagabend auf der Bundesstraße 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf.

Laut Polizei überholte eine 33-jährige Autofahrerin aus Waldkappel gegen 19 Uhr kurz nach der Einmündung nach Unterrieden das vorausfahrende Auto eines 38-Jährigen aus Ruhla. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß. Schaden: 5000 Euro.

Nach Angaben des 38-Jährigen sei die 33-Jährige mehrfach zu dicht aufgefahren, sei dann zum Überholen aus- und zu früh wieder eingeschert.

Die 33-Jährige gab hingegen an, dass sie zuvor mehrfach ausgebremst worden sei. Als sie zum Überholen ausgeschert sei und sich im Überholvorgang befunden habe, habe der andere Pkw plötzlich wieder beschleunigt. Sie sei wieder hinter dem Auto des 38-Jährigen eingeschert. Als sie dann erneut überholen und wieder einscheren wollte, habe der 38-Jährige erneut beschleunigt, sodass es beim Wiedereinscheren zum Unfall kam.

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten der Polizeistation Witzenhausen eine Zeugin, die mit ihrem Pkw am Unfallort angehalten hatte, dann aber weiterfuhr, ohne dass sich die beiden Unfallbeteiligten ihre Erreichbarkeit notierten. Diese Zeugin, aber auch andere Verkehrsteilnehmer, die zu dem Unfall oder die vorausgegangene Fahrweise Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 in Verbindung zu setzen.