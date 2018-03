Schon immer, für immer

Großalmerode. Ein kurzer Blick in die Auslage des Verkaufstresens der Metzgerei Dreßler an der Berliner Straße in Großalmerode genügt, um nur zu erahnen, wie vielseitig der Beruf des Metzgers ist.

Rund 80 verschiedene Wurst- und Fleischwaren stehen den Kunden zur Auswahl, täglich gibt’s frischen Nachschub.

Von der Vielseitigkeit des Berufs war der 22-jährige Jean-Marie Fahrenbach aus Rommerode nach einem Praktikum im Frühjahr 2017 so begeistert, dass er sich für eine Ausbildung zum Fleischer bei Markus Dreßler, Obermeister der Innung in der Kreishandwerkerschaft, entschied. Seinen Schritt hat Jean-Marie nicht bereut, denn es macht ihm Spaß, an der Produktion regionaler Spezialitäten wie der „Ahlen Wurscht“ oder Pastrami (gepökelte Rinderbrust) mitzuwirken. Grund genug, stolz auf sich zu sein, schließlich macht ihn das zum Botschafter für Nordhessen.

Dass bei der täglichen Arbeit viel Kreativität gefragt ist, um die Kunden im Laden mit immer wieder neuen Angeboten in der Wurst- und Fleischtheke zu überzeugen, reizt ihn außerdem an dem Beruf. Alles in allem ist für ihn damit ein abwechslungsreicher Arbeitstag garantiert, wie gehofft.

Abwechslungsreiches Wochenprogramm

Dass es in den Metzgereien im Gegensatz zu den Großbetrieben eher familiär zugeht, sieht Fleischermeister Markus Dreßler durchaus als Vorteil für die Auszubildenden. Die Betreuung ist individueller, zudem stehen von Tag zu Tag neue Arbeitsaufträge an, ein abwechslungsreiches Wochenprogramm ist damit garantiert. So beginnt die Woche bei den Dreßlers mit dem Schlachten, bei dem der Fleischermeister größten Wert auf den schonenden Umgang mit den Tieren legt.

In der Produktion zum Auftakt der Woche steht die „Rote Wurst“ an erster Stelle. Dienstags wird das Fleisch fachgerecht zerlegt, die Dreßler-Filiale in Spangenberg (Schwalm-Eder-Kreis) mit den Produkten des Hauses beliefert. Mittwochs werden vorzugsweise Blut- und Leberwurst produziert, donnerstags sind Brühwurst, Bratwurst, Kochwurst und Aufschnitt an der Reihe. Zum Ende der Arbeitswoche steht die Herstellung von Salami im Mittelpunkt, zudem werden die Großkunden mit Ware beliefert. Die Pflege der Wurstkammer gerät bei alledem nicht in Vergessenheit, die Würste müssen abgewaschen und umgehängt werden.

Ab 2014 ermöglichte Markus Dreßler sogar dem jungen Spanier Miguel Angel Lazaro-Galan in seinem Betrieb die Ausbildung zum Fleischer. Der seinerzeit 28-Jährige aus Madrid kam im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms zusammen mit etwa drei Dutzend Landsleuten in den Werra-Meißner-Kreis, um sich ausbilden zu lassen. Nach einem sechswöchigen Praktikum unterschrieb er den Lehrvertrag für die dreijährige Ausbildung in der Fleischerei Dreßler. Während ein Großteil der Spanier ihre Lehrzeit insbesondere wegen sprachlicher Probleme abbrachen, bestand Miguel 2017 seine Prüfung und blieb den Dreßlers als Geselle erhalten.

Wer jetzt Interesse an einer Ausbildung zum Fleischer, Metzger oder Schlachter, wie der Beruf auch genannt wird, gefunden hat, ist bei Markus Dreßler in der Tonstadt genau an der richtigen Adresse, denn der Obermeister weiß: Nur wer ausbildet, sorgt in der Branche auch für Nachwuchs bei den Fachkräften.

Und die werden dringend gebraucht. Im Herbst bietet er einen weiteren Ausbildungsplatz an, und wer möchte, kann bei ihm mit einem Praktikum schon mal reinschnuppern. Der Beruf sei krisensicher – gegessen werde schließlich immer – argumentiert Dreßler und ist sich sicher, dass man mit einer Ausbildung in einem kleineren Betrieb für eine vielseitige Verwendung in der Branche gut gerüstet ist. Dreßler vergütet seine Auszubildenden nach Tarif, im letzten Ausbildungsjahr sind das knapp 1000 Euro. (zlr)