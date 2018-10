21-Jähriger schlug und würgte Freundin in Bad Sooden-Allendorf

Einen 21 Jahre alten Mann hat die Polizei am Sonntagabend in Allendorf vorläufig festgenommen. Vorausgegangen war ein Fall von Körperverletzung gegenüber der Freundin.

Wie die Polizei schilderte, war es in einem Mehrfamilienhaus in der Badestadt zum Streit zwischen dem Mann und einer 19-Jährigen. Gegen 19.45 Uhr war lautes Geschrei aus der Wohnung zu hören, wie Nachbarn berichteten. Die junge Frau war von dem 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen und am Hals gewürgt sowie zudem mit Limonade übergossen worden.

Die 19-Jährige schaffte es, die Wohnung zu verlassen. Als die Polizei eintraf, war auch der 21-Jährige nicht mehr vor Ort. Er konnte aber später auf der Kirchstraße angetroffen werden.

Bei seiner Durchsuchung stellten die Beamten ein Küchenmesser sicher, mit dem er bewaffnet war.

