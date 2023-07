Badestädterin Dagmar Nöding legt zweiten Band über heimische Betriebe vor

40 launig-lockere Porträts

+ © Stefan Forbert Legt mit Band 2 nach: Die Badestädter Chronistin Dagmar Nöding hat ihre „Geschichten, Menschen, Traditionen“ von Bad Sooden-Allendorf auf 110 Seiten fortgesetzt. Diesmal ziert eine bald 60 Jahre alte Aufnahme vom Fischerstad ihr Buch. © Stefan Forbert

Es gibt jetzt einen zweiten Band von Dagmar Nöding über Bad Sooden-Allendorfer Betriebe.

Bad Sooden-Allendorf – Wussten Sie, dass die Konservenfabrik Mors & Co. aus einer 1884 gegründeten Obstweinkelterei entstanden ist? Dass das Senioren- und Pflegeheim Rosengarten in Sooden, das in diesem Frühjahr geschlossen wurde, vor 70 Jahren zunächst ein Café, dann eine Pension und später ein Heim für „behinderte Volljährige“ in Allendorf war? Und dass vor 90 Jahren eine schwarz-weiß gefleckte Kuh-Attrappe in der Soodener Weinreihe für eine Milchbar, in der später Spirituosen aller Art verkauft wurden, warb? – Noch viel mehr Geschichte(n) von einstigen und noch bestehenden Wirtschaftsbetrieben und Geschäften in ihrer Heimatstadt hat die Chronistin Dagmar Nöding in „Bad Sooden-Allendorf – Geschichte, Menschen, Traditionen“ zusammengetragen.

In ihrem zweiten Band, den sie jetzt dem 2020 erschienenen ersten folgen lässt, hat die gelernte Bankkauffrau von B wie Bäckerei und Konditorei Gries bis Z wie Zimmerei Gundlach alphabetisch geordnet 40 heimische Unternehmen – so man das Freibad auch dazuzählen mag – äußerst interessante und lesenswerte Denkmale gesetzt.

Hatte Heimatgeschichtsforscherin Nöding in ihrem ersten Band auf der Basis ihrer Sammlung historischer Postkarten, Bilder, Prospekte und Festschriften schon 48 Firmen und Gaststätten mit ihren Historien eher sachlich dargestellt – gleichwohl auch schon mit launig-lockeren Beschreibungen – so nutzte sie nun viele weitere Ansichtskarten und Dokumente sowie auch die zahlreichen Berichte von den Nachkommen der einstigen Gründer, um persönlichere Porträts zu zeichnen. Dabei ließ die 60-Jährige eigenes Erleben und Erfahrungen einfließen.

Apropos: Dass die in der Region und darüber hinaus legendäre Diskothek „Portrait“ ab 1977 zunächst zwei Jahre in Sooden betrieben wurde, bevor der „Schuppen“ für Jahrzehnte in Waldkappel Anziehungspunkt für mehrere junge Generationen war, dürfte auch nicht jeder wissen. Auch manch anderes in diesem Band dürfte sogar bei den Einheimischen schon (fast) vergessen oder vorher nie bekannt gewesen sein.

110 Seiten mit mehreren hundert Abbildungen – sowohl persönlichen aus manchem Familienalbum, als auch historischen (Detail-)Ansichten der Stadt – zeichnen nun zusammen mit dem ersten, auch noch verfügbaren Band ein schon sehr umfangreiches Bild vom traditionsreichen Wirtschaftsleben in Bad Sooden-Allendorf.

Bald zwei Jahre hat Dagmar Nöding – mit viel Unterstützung durch die Stadtarchivarin Dr. Antje Laumann-Kleineberg – dafür intensiv recherchiert und sichert damit nachfolgenden Generationen lokales Wissen, das in manchem Fall sicherlich irgendwann verloren gegangen wäre.

Service: Dagmar Nöding: Bad Sooden-Allendorf – Geschichte, Menschen, Traditionen“, Band 2, 110 Seiten, erhältlich für 21,90 Euro bei Buchhandlung Frühauf (Kirchstraße 77), Meders Backparadies (Ackerstraße 20), Feinkost Growe (Weinreihe 11), Tourist-Information (Landgraf-Philipp-Platz 1-2) und der Autorin (Tel. 05652/1391) (sff)