57-Jährige verletzt im Streit Gleichaltrige an der Oberlippe

Bad Sooden-Allendorf. Im Verlaufe eines Streits zwischen zwei 57 Jahre alten Frauen schlug eine der anderen am Freitagabend auf die Oberlippe und muss sich jetzt wegen Körperverletzung verantworten.

Laut Polizeibericht waren die beiden Frauen in einer Gaststätte an der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf gegen 23.45 Uhr aneinander geraten. Der verbalen Auseinandersetzung folgte ein Schlag ins Gesicht, bei der die Geschädigte ohne Vorwarnung an der Oberlippe getroffen wurde. Als die Angreiferin auch noch mit einem Bierglas auf die Verletzte einschlagen wollte, griffen anwesende Personen ein und konnten die Attacke verhindern.

Die Beschuldigte wurde auch wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung angezeigt. (zlr)