800 Jahre Bad Sooden-Allendorf: Festwoche wird der Höhepunkt der Feiern

Bad Sooden-Allendorf. Mit einer Fülle hochkarätiger Veranstaltungen feiert Bad Sooden-Allendorf 2018 die Verleihung der Stadtrechte vor 800 Jahren.

Im Kern fertiggestellt ist das Festprogramm, das eine siebenköpfige Arbeitsgemeinschaft (AG) in zwei Jahren vorbereitet und jetzt in der St.-Crucis-Kirche vorgestellt hat.

Höhepunkt ist eine viertägige „Festwoche“, die am Fronleichnamstag (31. Mai) mit der festlichen Eröffnung im Gotteshaus beginnt und am Sonntag, 3. Juni, an gleicher Stelle mit einem Orgelkonzert endet. Nur wenige Stunden zuvor findet zudem die feierliche Einweihung der neuen Orgel an St. Crucis als „Queen an der Werra“ statt.

In höchsten Tönen lobten Bürgermeister Frank Hix und Erster Stadtrat Günter Leis die Zusammenarbeit von Stadtmarketing und Kirche und dankten der AG aus Pfarrer Hubertus Spill, Astrid Goebel, Gerhard Rademacher, Nancy Goldmann-Corvey, Richard Sorbe, Rainer Langefeld und Dr. Arne Zibat für die Zusammenstellung eines „fantastischen“ Programms.

Das lockt an allen vier Tagen mit einem frühmittelalterlichen Lager im Stadtgraben, einem Gartenfestival auf dem Franzrasen sowie Verkaufs-und Infoständen im Herzen der Altstadt. Ein großer Eröffnungsnachmittag am 31. Mai beschert Einheimischen und Gästen auf dem Marktplatz neben Festbieranstich und Kaffeetafel Musik bis zum späten Abend.

„Wir hängen an BSA“ heißt einen Tag später eine spektakuläre Aktion, wenn sich wagemutige Zeitgenossen aus schwindelnder Höhe vom 62 Meter hohen Turm der Crucis-Kirche abseilen können. Die FFH Hit-Arena ist abends im Kultur- und Kongresszentrum zu Gast.

Ein großes Chorkonzert des Sängerkreises Mittelwerra auf dem Marktplatz und der Auftritt des weltberühmten Motanara-Chores in der St.-Crucis-Kirche beherrschen das Geschehen am Festsamstag. Tags darauf erlebt die Stadt mit einer großen „Tafeley“ auf dem Marktplatz einen kulinarischen Höhepunkt, begleitet von einem musikalischen Bühnenprogramm unter Mitwirkung des beliebten Fanfaren- und Musikzugs Frankershausen.

Kinderbelustigung im Landivisiau-Park, eine Ausstellung zur Stadtgeschichte im Seniorentreffpunkt – beides an allen Tagen –, Stadt- und Orgelführungen, Salzsieden, ein beziehungsreicher Kinofilm im Kurtheater und eine festliche Beleuchtung des als „Klein-Venedig“ bekannten Fischerstads runden ein Programm ab, das unter dem Motto „Tradition leben – Zukunft gestalten“ für jeden Geschmack etwas bietet und möglichst viele Menschen aller Generationen mitnehmen möchte.

Über das ganze Jahr 2018 warten Vereine, Verbände, Schulen und Organisationen mit Veranstaltungen auf, die sich thematisch dem Jubiläum untergeordnet haben.

Und jederzeit kann das Programm durch weitere Beiträge ergänzt werden, die aktuell auf der Homepage der Stadt Bad Sooden-Allendorf erscheinen: www.bad-sooden-allendorf.de



Info: Anmeldungen per E-Mail: n.goldmann-corvey@bad-sooden-allendorf.de