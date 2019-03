In der Welt unterwegs, in Orferode zu Hause: Annelie Thomas.

Orferode – Sie habe schon einiges mitgemacht, „vom Plumpsklo bis zum Marmorbad“, lacht Annelie Thomas. Tatsächlich hat die 64-Jährige aus Orferode schon viel von der Welt gesehen.

Und ein bisschen von dem, was sie erlebt hat, möchte sie gern teilen, wenn sie Anfang März in der Kirche ihres Heimatdorfes das Publikum mitnimmt auf eine Bilderreise durch das südasiatische Königreich Bhutan.

Die Wirtschaftskorrespondentin und Dolmetscherin, die in München einen zweiten Wohnsitz hat und sich auf Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch und natürlich Englisch verständigen kann, zog es schon immer in die Ferne.

Bereits als Teenager verließ sie den späteren Bad Sooden-Allendorfer Stadtteil, um als Au-Pair-Mädchen in England sowohl Sprache als auch Kultur des Gastgeberlandes kennenzulernen. Hamburg und die bayerische Landeshauptstadt waren die ersten Stationen ihres beruflichen Lebens, ehe sie in heimatlichen Gefilden beim Freizeitartikel-Hersteller Friedola viele Jahre die Abteilung für Import und Export leitete.

Dort auch knüpfte sie sehr gute Kontakte nach Asien und machte sich schließlich selbstständig mit Firmenniederlassungen in Orferode und im fernen Hongkong, von wo aus sie Sportartikel und Fitnessgeräte nach Deutschland und in europäische Nachbarländer vertrieb.

Um in Orferode ihre kranke Mutter zu pflegen, verkaufte Thomas das Unternehmen und konzentrierte sich nach deren Tod auf Hongkong, wo sie zehn Jahre lang lebte und das selbst aufgebaute Büro eines namhaften Herstellers von Gesundheitsprodukten samt Vertrieb geleitet hat. Noch heute ist sie als Beraterin eines taiwanesischen Unternehmens tätig.

Mit vielen fremden Ländern und Kulturen hat sie Bekanntschaft gemacht, wanderte in Australien und Neuseeland, durchstreifte auf dem Jakobsweg Teile Frankreichs und Spaniens und pilgerte von München nach Rom.

Den Kontakt zu Orferode hat sie dabei nie verloren. Den „Heimaturlaub“ verbringt die Mutter zweier erwachsener Kinder und dreifache Oma auf dem eigenen, großzügigen Bauernhof, der sich schon seit mehr als 200 Jahren im Familienbesitz befindet.

Und hin und wieder vertritt sie als Prädikantin der evangelischen Kirche auch den Gemeindepfarrer bei Gottesdiensten, Hochzeiten oder Taufen. Und wann will die Weltenbummlerin endgültig sesshaft werden in „ihrem“ Orferode? „Das lasse ich ganz entspannt auf mich zukommen.“

Bilder aus einer anderen Welt: Das südasiatische Königreich Bhutan

Bilder aus einer anderen Welt hat Annelie Thomas von einer Reise mitgebracht, die sie vor gut zwei Jahren ins südasiatische Königreich Bhutan führte. Die Aufnahmen zeigt sie am Donnerstag, 7. März, ab 19.30 Uhr in der Kirche von Orferode. Das seit 1949 unabhängige Land zwischen China und Indien ist etwa so groß wie die Schweiz, aber mit knapp 750.000 Einwohnern nur dünn besiedelt.

Mehr als zwei Drittel der Fläche sind bewaldet, und über 80 Prozent liegen in 2000 Metern Höhe und darüber. In der Verfassung dieser demokratisch-konstitutionellen und hinduistisch geprägten Monarchie ist der Umweltschutz festgeschrieben. Besonderheiten: Zum Schutz der eigenen Kultur war Fernsehen bis vor 20 Jahren verboten.

Unter Strafe gestellt ist heute noch der Genuss von Nikotin. Und das Bruttosozialprodukt misst der König nicht in Rupien, Dollars oder einer anderen Währung, sondern am Glück der Menschen, mit welchem Maßstab auch immer.