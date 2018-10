Der Ortsbeirat von Oberrieden warnt vor Überflutung

Der Riedbach in Oberrieden wuchert zu: Ortsbeirat warnt vor einer möglichen Überflutung und fordert Abhilfe von der Stadt Bad Sooden-Allendorf.

So etwas wie Anfang der 1980er-Jahre wollen die Einwohner von Oberrieden nicht noch einmal erleben. Nach unwetterartigen Regengüssen war damals im Frühjahr der Riedbach über die Ufer getreten und hatte nach Angaben von Ortsvorsteher Mario Babacz einen Millionenschaden verursacht, weil unter anderem eine Brücke und eine Straße zum Teil weggerissen worden seien.

Jetzt warnt der Ortsbeirat vor einer neuerlichen Überflutung, weil der Bach in der Ortslage fast vollständig zugewachsen ist und praktisch im Grün verschwindet. Tatsächlich ist der Bach, der wegen der monatelangen Trockenheit derzeit nur noch ein Rinnsal ist, stellenweise überhaupt nicht mehr zu sehen. An den Mauern des Bachbettes schießt der Grünbewuchs zum Teil meterhoch empor.

Die Durchflusshöhe an den Brücken in den Bereichen „Am Brink“ und „Bückerstraße“ werde immer geringer, moniert der Ortsbeirat. Nicht viel besser sehe es im Bereich der Brücken und der Mauer an der Hilgershäuser Straße aus, warnt der Ortsbeirat vor Unwettern mit Starkregenereignissen und befindet sich damit in bester Gesellschaft mit den Kollegen in Uengsterode, die – wie erst gestern berichtet – ähnliche Probleme mit der Gelster befürchten.

Per einstimmigen Beschluss fordert der Ortsbeirat dieses Bad Sooden-Allendorfer Stadtteils eine Beseitigung des Grünbewuchses und einen Aushub des Bachbettes zumindest im Bereich der Brücken. Außerdem regt das siebenköpfige Gremium an, den gesamten Bachlauf innerörtlich von einem Ingenieurbüro für Wasserbau begutachten zu lassen und sämtliche zuständigen Behörden einzubeziehen, um die Probleme für die Zukunft zu lösen, auf die der Ortsbeirat schon mehrfach hingewiesen habe.

Die Anwohner seien „alle stinkig“, fasste ob der Tatenlosigkeit der Stadt Karl Funke die Stimmung in Oberrieden zusammen. Er hat seinen Hof direkt am Riedbach und bei dem Unwetter vor knapp vierzig Jahren nach eigenen Angaben einen Schaden von rund 50 000 Mark erlitten.

Mario Blaschke als Leiter des städtischen Baubetriebshofes erklärte auf Anfrage unserer Zeitung, die Problematik in Oberrieden sei der Stadt wohl bewusst. Deswegen sei eine Begehung mit der Unteren Wasserbehörde geplant. Einen Termin dafür gebe es aber noch nicht.