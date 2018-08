Maultier marschiert in Klinik Hoher Meißner in Bad Sooden-Allendorf

Tier war von Koppel ausgebrochen

+ © Klinik Hoher Meißner Ungewöhnlicher Besuch: Ein ausgebüxtes Maultier ist am Mittwoch ins Foyer der Klinik Hoher Meißner in Bad Sooden-Allendorf spaziert. © Klinik Hoher Meißner

Bad Sooden-Allendorf. Einen sehr ungewöhnlichen Gast begrüßte Mitarbeiterin Luisa Daumann am Mittwoch in der Klinik Hoher Meißner in Bad Sooden-Allendorf: Ein ausgewachsenes Maultier.