Bad Sooden-Allendorf legt sein Festkleid an

Von: Christoph Cortis

Teilen

Blau und rot sind die führenden Farben beim Badestädter Erntefest. © Chris Cortis

Das Erntefest in Bad Sooden-Allendorf ist gestartet.

Nach zweijähriger Pause hat Bad Sooden-Allendorf zum 164. Erntedank- und Heimatfest sein schönstes Festkleid angelegt. Neben den reich geschmückten Straßen und Gassen im Herzen der Allendorfer Altstadt sticht der prächtig dekorierte Marktplatz hervor. Zum Straßenfest am Freitagabend gab es Live-Musik an allen Ecken und Enden. Offiziell eröffnet wird das Fest der Feste in der Badestadt heute Nachmittag mit einem Platzkonzert und Ansprachen von Bürgermeister Frank Hix und Stefan Lauer als Vorsitzendem des Erntefestausschusses.

Zu sehen und zu hören ist dann erstmals auch die neue Festkapelle. Höhepunkt am Sonntag ist der große Festumzug. (zcc)