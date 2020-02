Pferdesteuer bringt Stadt Bad Sooden-Allendorf mehr als 100.000 Euro und großen Ärger

Bilanz im letzten Jahr der Erhebung

+ © Claas Michaelis Vor der Entscheidung des Bad Sooden-Allendorfer Stadtparlaments für die Einführung der Pferdesteuer ab 2013 fand auf dem Marktplatz noch eine große Demonstration dagegen statt. © Claas Michaelis

Sieben Jahre gibt es die Pferdesteuer in Bad Sooden-Allendorf - Zeit für eine Bilanz: Was brachte die umstrittene Abgabe der Stadt, was kostete sie?