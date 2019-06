Polizei findet 55-jährigen Bad Sooden-Allendorfer tot in seiner Wohnung

Beamte gehen von Gewaltverbrechen aus – Täter unbekannt

Ein 55-jähriger Mann ist am Montagabend tot in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bad Sooden-Allendorf im Werra-Meißner-Kreis gefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.