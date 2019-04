Tochter missbraucht: Vater aus Bad Sooden-Allendorf muss sieben Jahre in Haft

Ein 34-jähriger Familienvater aus Bad Sooden-Allendorf hat vor dem Kasseler Landgericht gestanden, seine eigene Tochter 20-mal missbraucht und vergewaltigt zu haben.

Dafür wurde er am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Der möglichen Höchststrafe von 15 Jahren entging der Mann vor allem deshalb, weil er vor der 1. Strafkammer ein umfassendes Geständnis ablegt hatte und so dem Mädchen eine erneute Aussage und genaue Schilderung der traumatisierenden Erlebnisse vor Gericht ersparte.

Die oft mit erheblicher Gewaltanwendung verbundenen Taten hatten laut Oberstaatsanwältin Boesken im April 2011 begonnen. Damals war das Kind gerade einmal acht Jahre alt. Die Übergriffe dauerten bis zum Mai 2015.

Weil es bei allen Taten auch zum Eindringen in den Körper des Kindes kam, sah die Strafkammer von Richter Jürgen Dreyer auch den Tatbestand der 20-fachen Vergewaltigung als erfüllt an.

Auf dem Computer des Angeklagten waren außerdem große Mengen kinderpornografischer Dateien gefunden worden. Die Strafe dafür fiel allerdings angesichts des massiven sexuellen Missbrauchs des Kindes nicht weiter ins Gewicht. In seinem letzten Wort hatte sich der 34-Jährige reuevoll gegeben. Er hoffe, seine Perversionen jetzt überwinden zu können und nach der Haft straffrei zu leben.

Tochter traut sich erst nach Jahren, über Taten zu reden

Der Missbrauch endete für das inzwischen zwölf Jahre alte Mädchen im Mai 2015, doch erst im November vergangenen Jahres offenbarte sich das Kind der inzwischen vom Vater getrennt lebenden Mutter. Der Grund: Es hatte nicht mehr zeitweise beim Vater bleiben wollen, weil es weitere Übergriffe befürchtete. Andererseits hatte das Kind Angst, dass nicht ihm, sondern dem Vater geglaubt würde. Bis dahin hatte es in ständiger Angst vor den Übergriffen gelebt.

Die Mutter hatte nach den Erzählungen des Mädchens sofort Anzeige erstattet, seit November sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Der Strafkammer verfügte gestern einen Fortbestand des Haftbefehls. In seiner Urteilsbegründung ersparte Richter Dreyer allen Prozessbeteiligten eine erneute Schilderung des Geschehens. Deutlich wurde aber, dass es nicht allein bei den sexuellen Übergriffen geblieben war. Mehrmals sei das Kind vom Vater so stark gewürgt worden, dass es am Rande der Bewusstlosigkeit war.

Die Mutter hatte von den Taten nichts mitbekommen, weil sie sich immer dann ereigneten, wenn sie mit einem anderen Kind im Krankenhaus war.

Oberstaatsanwältin Boesken hatte für die sexuellen Übergriffe, die Vergewaltigungen und den Missbrauch einer Schutzbefohlenen acht Jahre Gefängnis gefordert. Die Strafkammer blieb leicht unter diesem Strafmaß, weil der 34-Jährige nicht vorbestraft ist und er mit seinem Geständnis erst die Grundlage für eine Verurteilung gelegt habe. Denn, so der Richter, ohne dieses Geständnis wäre es unklar geblieben, ob ihm die Taten zweifelsfrei hätten nachgewiesen werden können. Ein psychiatrischer Gutachter hatte dem Angeklagten eine Persönlichkeitsstörung attestiert. Allerdings sei er dadurch in seiner Steuerungsfähigkeit nicht eingeschränkt und daher voll schuldfähig gewesen.